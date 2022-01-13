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Tuzla’da 10 numara yağ operasyonu

#İstanbul#Tuzla#Polis

İstanbul Tuzla’da 10 numara yağ üretip satan 2 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan depolara baskın anı kameralara yansıdı.

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Polis ekipleri, Tuzla Aydınlı ve Şifa Mahallesi’nde bulunan 2 ayrı depoda 10 numara yağ üretimi ve satışı yapıldığı bilgisi aldı. Harekete geçen ekipler 2 ayrı depoya baskın düzenledi. Operasyonda İ.A.(23) ve O.A.(27) gözaltına alındı. Depolara yapılan baskında 6 tonluk plastik tank içerisinde 4 ton atık yağ, bin 909 adet çeşitli marka ibareli boş yağ tenekesi ve bidon, 3 adet 1 litrelik bidon içerisinde 3 litre atık yağ, 2 adet 20 litrelik bidon içerisinde 40 litre atık yağ, 197 litre yağ dolu varil, atık yağları arıtma ve dolum yapma makinesi, çeşitli firmalara ait olan çok sayıda barkot numarası ve etiket, yağ bidonlarının ağız kısmını kapatmaya yarayan aparat, silikon ve etiket yapıştırmada kullanılan makine, yağ arıtma ve dolum yapmada kullanılan makine olmak üzere toplam 4 ton 240 litre atık yağ ele geçirildi.

Tuzla’da 10 numara yağ operasyonu

Gözaltına alınan İ.A ve O.A. polis merkezindeki işlemlerinin ardından "Sınai Mülkiyet Kanununa Muhalefet" suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, adli makamlarca serbest bırakıldı.

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