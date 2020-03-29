Tuzla TEM Otoyolunda koronavirüs denetimi

Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında şehirlerarası yolculuk yapan otobüslere ve servis minibüslerine yönelik yapılan denetimler devam ediyor. Tuzla TEM Otoyolu İstanbul istikametinde denetim yapan trafik polisleri, şehirlerarası otobüsleri ve servis minibüslerini tek tek durdurdu. Sağlık ekipleri ise, gerekli izinleri olup olmadığı kontrol edilen araçların içine girerek yolcuların ateşlerini ölçtü. Alınan tedbirler kapsamında fazla yolcu taşıyan bir minibüse cezai işlem uygulandı.