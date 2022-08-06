Tuzla Halk Plajı açıldı: Vatandaşlardan yoğun ilgi

Haberin Devamı

Pandemi dolayısıyla bir süredir kapalı olan Tuzla Halk Plajı, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından yeniden faaliyete alındı. Belediye ekiplerinin bakım ve onarım çalışmalarını tamamladığı plajda soyunma odaları, duşlar, kafe, şezlong, şemsiye bulunuyor. Ayrıca 3 adet cankurtaran desteği ile güvenlik önlemleri de alındı.

“GÜNEŞİN VE DENİZİN TADINI ÇIKARIN”

Konuya ilişkin Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” İstanbullulara güzel bir haber verelim. Pandemi nedeniyle bir süredir kapalı olan Tuzla Belediyesi Halk Plajımız 3 Ağustos Çarşamba gününden itibaren misafirlerini ağırlamaya başladı. Güneşin ve denizin tadını çıkarın” dedi.