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Tuzla Halk Plajı açıldı: Vatandaşlardan yoğun ilgi

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#İstanbul#Tuzla#Halk Plajı
Tuzla Halk Plajı açıldı: Vatandaşlardan yoğun ilgi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2022 12:03

Tuzla’nın Postane Mahallesi’nde bulunan Tuzla Halk Plajı, Tuzla Belediyesi’nin bakım ve onarım çalışmalarının ardından açıldı. Salı günleri hariç haftanın her günü sabah 10.00 ile 18.00 saatleri arasında açık olacak plaja vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

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Pandemi dolayısıyla bir süredir kapalı olan Tuzla Halk Plajı, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından yeniden faaliyete alındı. Belediye ekiplerinin bakım ve onarım çalışmalarını tamamladığı plajda soyunma odaları, duşlar, kafe, şezlong, şemsiye bulunuyor. Ayrıca 3 adet cankurtaran desteği ile güvenlik önlemleri de alındı.

Tuzla Halk Plajı açıldı: Vatandaşlardan yoğun ilgi

“GÜNEŞİN VE DENİZİN TADINI ÇIKARIN” 

Konuya ilişkin Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” İstanbullulara güzel bir haber verelim. Pandemi nedeniyle bir süredir kapalı olan Tuzla Belediyesi Halk Plajımız 3 Ağustos Çarşamba gününden itibaren misafirlerini ağırlamaya başladı. Güneşin ve denizin tadını çıkarın” dedi.

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#İstanbul#Tuzla#Halk Plajı

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