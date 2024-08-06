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Tuzla Gölü’nü de kuraklık vurdu

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#Kayseri#Tuzla Gölü#Sarıoğlan
Tuzla Gölü’nü de kuraklık vurdu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2024 07:00

Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesi Palas Mahallesi’ndeki Tuzla Gölü’nde, bölge halkının yerel yöntemlerle yaptığı tuz hasadı, bu yıl yüksek sıcaklıklar ve yağışların az olması nedeniyle ilk kez yapılamadı.

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Bölgede 30 yıldır tuz çıkardığını ve gölde batmamak için kendi geliştirdiği, ‘helik’ adını verdiği tahta ayakkabıları giydiğini söyleyen Bekir Dikmen (65), “2 yıldır tuz çıkarmakta çok zorlanıyoruz. Geçen yıl az da olsa tuz çıkarıp, gelir elde etmiştik. Bu yıl hiç çıkaramadım. Yağmurun az yağması, havaların da sıcak gitmesi nedeniyle gölde su olmadığı için tuz tutmuyor. Gün içinde 3 defa farklı yerlerden denedim. Daha önce de farklı günlerde denedim ama çıkaramadım. Çamura battım. Çamur göle girmemize izin vermiyor. Girsem bile su olmadığından gölde tuz yok. 30 yıldır ilk kez böyle bir şey başıma geliyor” dedi.

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#Kayseri#Tuzla Gölü#Sarıoğlan

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