Tuzla Gölü’nü de kuraklık vurdu

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Bölgede 30 yıldır tuz çıkardığını ve gölde batmamak için kendi geliştirdiği, ‘helik’ adını verdiği tahta ayakkabıları giydiğini söyleyen Bekir Dikmen (65), “2 yıldır tuz çıkarmakta çok zorlanıyoruz. Geçen yıl az da olsa tuz çıkarıp, gelir elde etmiştik. Bu yıl hiç çıkaramadım. Yağmurun az yağması, havaların da sıcak gitmesi nedeniyle gölde su olmadığı için tuz tutmuyor. Gün içinde 3 defa farklı yerlerden denedim. Daha önce de farklı günlerde denedim ama çıkaramadım. Çamura battım. Çamur göle girmemize izin vermiyor. Girsem bile su olmadığından gölde tuz yok. 30 yıldır ilk kez böyle bir şey başıma geliyor” dedi.