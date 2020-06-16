Tüzel ne demek? Tüzel nedir? Tüzel TDK kelime anlamı

Sıfat olarak kullanılan tüzel kelimesi TDK açısından, ‘Hukukla ilgili, hukuki ya da hukuksal’ biçiminde ifade edilmektedir. Diğer taraftan hükümle ilgili ya da hükmi şeklinde de değerlendirildiğini söylemek mümkün.

Tüzel Ne Demek?

Kanuni bir ifadesi bulunan tüzel kelimesi Türk Dil Kurumu üzerinden karşılık olarak, ‘Hukuksal, hukukla ilgili ya da hukuki’ anlamları ele alınmaktadır. Bu doğrultuda hukuk açısından yapılacak herhangi bir iş için söylenen terim şeklinde ifade etmek mümkün. Özellikle resmi belgeler ya da kağıt ile beraber makam üzerinden bir sonuç öne çıktığı zaman, tüzel kelimesi amaca uygun yoğun şekilde değerlendirilmektedir.

Tüzel Nedir?

Tüzel kelimesi hukuki açıdan büyük öneme sahip sözcüktür. Özellikle ’tüzel kişi’ şeklinde çok daha fazla kullanıldığını dile getirmektedir. Hukuki açıdan bir kişinin ya da malın topluluğundan doğan ve tek bir kişi olarak sayılan ifade tüzel kişilik olarak bilinmektedir. Bu doğrultuda tüzel kelimesi üzerinden sözcük grubu şeklinde ele alınmaktadır.

Amaca uygun olarak gündelik yaşamda da çok sık kullanılan bir kelime olduğunu söylemek mümkün. Ancak özellikle mahkemeler ve hukuki bir çalışma söz konusu olduğunda, tüzel ve tüzel kişilik bir adım öne çıkmaktadır. Diğer taraftan birçok yazılı kaynakta, tarihi kitaplarda ve edebi eserde de karşınıza çıktığı zaman cümleleri anlamı üzerinden daha iyi idrak edebilirsiniz.