Tuzak kurup katliam yaptı... Bu ne vahşet

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Antalya Aksu’da dün Ahmet K., iddiaya göre, borcu olduğu Mahmut Şimşek, İbrahim Topdemir ve Galip Topdemir’i “Borcunuzu ödeyeceğim” diyerek yanına çağırdı. Güloluk Mahalle Muhtarı Mahmut Şimşek, İbrahim Topdemir ve Galip Topdemir, 07 BCT 520 plakalı hafif ticari araçla Ahmet K.’nin yanına gitti. Aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet K. yanındaki tabancayla kurşun yağdırdı. Mahmut Şimşek (52), İbrahim Topdemir (55) ve oğlu Galip Topdemir (33) vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.

‘DAHA FİLMİN BAŞINDAYIZ’

Ardından kaçan Ahmet K. olay yerinin yakınında Halil Ülkü’yü de ağır yaraladı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede Mahmut Şimşek, İbrahim Topdemir ve Galip Topdemir’in yaşamlarını yitirdiğini belirledi. Halil Ülkü ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Jandarma ekipleri kaçan Ahmet K.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Ahmet K., sosyal medya hesabında isminin yanına ‘Daha filmin başındayız’ yazdığı görüldü.