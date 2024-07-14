Tuzağa düşürüp vahşice katletti

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İSTANBUL Beylikdüzü’nde oturan Erva Raziye Asar (21), 15 Haziran 2024’te sosyal medya hesabından ‘İş arıyorum’ diye ilan verdi. İlanı gören Fethi Dağlı (43), ‘Şule’ isimli sahte hesaptan Asar ile ev temizliği için iletişime geçti. İş görüşmesi için giden Erva Raziye Asar’dan haber alamayan annesi Nazik Asar 19 Haziran 2024’te karakola giderek kayıp bildirimi yaptı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, genç kadının izini, son görüldüğü andan başlayarak inceleme başlattı. Asar’ın, en son Fethi Dağlı’nın evine girdiği ve oradan bir daha çıkmadığı tespit edildi. Bunun üzerine Dağlı, gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilip sorguya alındı.

ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Dağlı, emniyetteki ifadesinde Erva Raziye Asar’ı öldürdüğünü itiraf ederek, kan donduran detayları anlattı. Dağlı ifadesinde şunları söyledi: “Erva’yı internet üzerinden kendisi için temizlik işi aradığı esnada gördüm. ‘Şule’ isimli sahte bir sosyal medya hesabı açarak ona ağabeyimin evi diyerek kendi evimin adresini gönderdim ve temizlemesi karşılığında para teklif ettim. Yaşanan tartışma sonrası onu boğarak öldürdüm. Cansız bedenini bir süre derin dondurucuda sakladıktan sonra bıçakla parçalara ayırdım ve çöp poşetine koyarak taksiyle bir inşaata taşıdım.”

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Dağlı’nın verdiği adreste inceleme yapan ekipler, bir inşaat alanındaki boşlukta ceset parçalarını buldu. Parçalar toplanarak Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

CİNAYETTEN APİS YATMIŞ

Yapılan incelemelerin devamında öldürülen kadının cep telefonu, katil zanlısının işyerindeki kulübesinde bulundu. Hem öldürülen genç kadının hem de şüphelinin cep telefonları incelenmek üzere Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne gönderildi. Fethi Dağlı’nın 2007’de İstanbul Esenyurt’ta bir cinayet işleyip cezaevine girdiği, 2021’de tahliye olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Fethi Dağlı, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖLÜME GÖTÜREN SAHTE İŞ İLANI

- FETHİ Dağlı’nın, birçok farklı kadının fotoğrafını kullandığı ‘Şule Gonca Gül’ isimli sahte hesapla tuzak kurarak Erva Raziye Asar’ı kandırdığı iş ilanına Hürriyet ulaştı. Dağlı’nın kullandığı sahte hesaptan, gece geç saatlerde defalarca kadın temizlik ve güvenlik görevlisi ilanı yayınlandığı ortaya çıktı. Ayrıca Dağlı bu ilanlarda iş isteyenlerin kendisi ile yüz yüze görüşmesi gerektiğini belirtiyordu.