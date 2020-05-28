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Haber Giriş: 28.05.2020 - 11:29,Son Güncelleme:

Tuz Gölü'nün rengi pembeye döndü... Nedeni ise...

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Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü, suyun içerisinde yaşayan algler ve bakteriler nedeniyle pembe renge büründü.

Ankara, Konya ve Aksaray sınırları içinde bulunan ve kapalı havza özelliği taşıyan Tuz Gölü, Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılamanın yanında doğal güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

Tuz Gölünün rengi pembeye döndü... Nedeni ise...

Göl, algler ve bakteriler nedeniyle pembe renge büründü. Algler, sıcaklığın ve tuzluluğun arttığı yaz dönemlerinde kırmızı renkli beta-karoten madde üreterek güneş ışınlarının zararlı etkilerinden kendisini korurken, bakteriler ise fazla ürediği için gölün rengi pembe veya kırmızı renge bürünüyor.

Tuz Gölünün rengi pembeye döndü... Nedeni ise...

Sıcaklık azalınca veya yağmurlu dönem başlayınca göl tekrar eski haline kavuşuyor.

Tuz Gölünün rengi pembeye döndü... Nedeni ise...

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