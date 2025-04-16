×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Tuz Gölü’nde flamingo şöleni

Güncelleme Tarihi:

#Tuz Gölü#Flamingo#Flamingo Göç
Tuz Gölü’nde flamingo şöleni
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2025 07:00

TÜRKİYE’nin ikinci büyük gölü ve ‘flamingo cenneti’ olarak bilinen Tuz Gölü’ne flamingo göçü başladı. Yaz aylarında flamingolara ev sahipliği yapan gölde her yıl binlerce flamingo, beslenerek kuluçkaya yatıyor.

Haberin Devamı

Flamingolar üreme alanı için özellikle gölün Aksaray’ın Eskil ilçesi sınırlarında yer alan bölgeyi tercih ediyor. Göldeki flamingoların yaşamlarını gözlemleyen Doğaya Kuş Bakışı ve Ekoloji Derneği Başkanı Fahri Tunç, bu yıl göldeki flamingo popülasyonunda artış olduğunu gözlemlediklerini belirtti.

10 BİN YAVRU BEKLENTİSİ

Tunç, “Yerel olarak Konya Kulu’daki Düden Gölü’nde, Aksaray’da Mamasın ile İrfanlı barajları ile çevredeki göllerde popülasyonları vardı. Göçün başlamasıyla İzmir tarafından gelen flamingolarla, bu yıl sayımız inanılmaz derecede arttı. Şu an flamingoların eşleşme dönemi başladı. Geçen yıl 4 bin 500 yavrumuz olmuştu. Şu anki gözlemlediğimiz popülasyonlarla 10 bin civarında tahmin ediyoruz” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tuz Gölü#Flamingo#Flamingo Göç

BAKMADAN GEÇME!