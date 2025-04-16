Tuz Gölü’nde flamingo şöleni

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Flamingolar üreme alanı için özellikle gölün Aksaray’ın Eskil ilçesi sınırlarında yer alan bölgeyi tercih ediyor. Göldeki flamingoların yaşamlarını gözlemleyen Doğaya Kuş Bakışı ve Ekoloji Derneği Başkanı Fahri Tunç, bu yıl göldeki flamingo popülasyonunda artış olduğunu gözlemlediklerini belirtti.

10 BİN YAVRU BEKLENTİSİ

Tunç, “Yerel olarak Konya Kulu’daki Düden Gölü’nde, Aksaray’da Mamasın ile İrfanlı barajları ile çevredeki göllerde popülasyonları vardı. Göçün başlamasıyla İzmir tarafından gelen flamingolarla, bu yıl sayımız inanılmaz derecede arttı. Şu an flamingoların eşleşme dönemi başladı. Geçen yıl 4 bin 500 yavrumuz olmuştu. Şu anki gözlemlediğimiz popülasyonlarla 10 bin civarında tahmin ediyoruz” dedi.