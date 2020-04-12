Tuz Gölü Nerede? Tuz Gölüne Nasıl Gidilir? Tuz Gölü Gezilecek Yerler

Dünyanın en tuzlu göllerinden biri olarak öne çıkan Tuz Gölü, oransal açıdan ise yaklaşık %32 kadar oranı yakalamaktadır. Türkiye'nin ise tuz ihtiyacının yaklaşık %40 kadarını karşıladığını söylemek mümkün. Aynı zamanda muhteşem beyazlığı ile gelip görenleri hayrete düşüren eşsiz bir doğal güzellik sunuyor. Türkiye'de mutlaka gezilip görülmesi gereken en nadir alanlardan biridir.

Tuz Gölü Nerede?

Tuz Gölü İç Anadolu bölgesinde yer almaktadır. Tam konum olarak ise Ankara ile Aksaray ve Konya şehirlerinin kesiştiği bölgede yer aldığını söylemek mümkün. Ankara Aksaray karayolu üzerinde, Şereflikoçhisar ilçe sınırları içerisinde bulunmaktadır.

Uzunluğu 90 kilometre genişliği ise 25 kilometre olan bu muhteşem doğal güzellik, kentleşme nedeniyle meydana gelen su kaybı ile gelecek nesillerin göremeyeceğine dair ihtimalin olduğu söylenmektedir. Bölgenin farklı ulaşım yollarını kullanmak suretiyle rahatlıkla gelmek mümkündür. Böylece harika doğal güzellikler ile eşsiz beyaz renge birebir şahitlik gelebilirsiniz.

Tuz Gölüne Nasıl Gidilir?

Tuz Gölü’ne ulaşabilmek için Ankara - Aksaray karayolu kullanılabilir. Bu bölge üzerinden Şereflikoçhisar ilçesine gidilerek Tuz Gölü'nün doğu kıyılarını ziyaret etmek oldukça kolaydır.

- Ankara - Şereflikoçhisar arasındaki mesafe 150 kilometre, 1 saat 45 dakika içerisinde ulaşılabilir,

- İzmir - Şereflikoçhisar arası 668 kilometre, 8 saat sonra ulaşım sağlanmaktadır,

- İstanbul Şereflikoçhisar arası 597 kilometre, 6 saat 15 dakika sonra ulaşılabilmektedir,

Çok geniş olduğundan dolayı Tuz Gölü’nün farklı bölgelerine değişik şehirlerin karayolları üzerinden de rahatlıkla ulaşım sağlanabilir. Özellikle yaz aylarında farklı güzergahlar kullanarak Tuz Gölü yoğun şekilde ziyaret edilmektedir. Gözün görebildiği en üst noktaya kadar muhteşem bir beyazlık sergileyen Tuz Gölü, günümüzde yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalan en özel alanlar arasında yer alıyor.

Tuz Gölü Gezilecek Yerler

Tuz Gölü halk arasında Koçhisar köyü olarak da bilinmektedir. Yaklaşık olarak 90 kilometre kadar uzunluğa ve 25 kilometre genişliğe sahiptir. Bu yönü itibarıyla sonsuz genişlik ile değişik rotalar üzerinde gezilip görülmesi gereken muhteşem görseller sağlamaktadır. Derinliği ise yaklaşık 1 veya 2 metre kadar olan Tuz Gölü, Sıcaklığın etkisiyle buharlaşan sudan sonra geri kalan Tuzlar nedeniyle bu ismi almaktadır.

Özellikle üzerinde yürüme imkanı ile beraber bölgenin değişik noktalarından eşsiz manzaraya şahitlik etmek mümkün. Ankara - Aksaray veya Ankara - Konya yolları üzerinden farklı rotalar aracılığıyla bölgenin değişik noktaları ziyaret edilebilir.

Tuz Gölü Hakkında Farklı Ayrıntılar

Tuz Gölü muhteşem beyaz güzellikleri ve büyüklüğü ile beraber aynı zamanda pek çok canlı ev sahipliği yapan eşsiz bölgelerden biridir.

- Kırlangıç gagalar

- Yaban kazları

- Yağmurcular

- Flamingolar

- Angıtlar

- Telli turnalar

Bu muhteşem canlılara ev sahipliği yapan Tuz Gölü diğer yandan üzerinde yürüme imkanı vermektedir. Ayrıca çok büyük olması ile pek çok değişik noktadan eşsiz bir manzara imkanı tanıyor. Bu sahilde fotoğraf çekme ve harika anlar bırakma şansı vermektedir. Ancak bölge kentleşme ve tuz üzerinden kullanım nedeniyle %85 kadar küçüldüğü biliniyor. Bu şekilde giderse tam süresi belli olmamak suretiyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söylemek mümkün. Her ne kadar bu doğal oluşumu kurtarmak için farklı çabalar ele alınsa dahi, eninde sonunda bu muhteşem güzelliğin yok olacağı düşünülüyor.