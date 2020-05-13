Tüylü Çan Çiçeği nerelerde yetişiyor? Tüylü Çan Çiçeği faydaları neler, nelerde kullanılıyor

Dünya doğayı Koruma Birliği (IUCN) ‘nin hazırladığı Kırmızı Liste' de “Hassas” kategorisinde yer alan tüylü çan çiçeği , Doğa Koruma Ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Tüylü çan çiçeğinin tohumları, dik alüviyal yamaçlar, kaya çatlakları ve taş duvar aralarında çimlenen Tüylü Çan çiçekleri her dem yeşildir.

Doğal yaşam alanı ormanlık kenarlar, yamaç çayırları, kuru çayırlardır. Endemik bir tür olarak sadece Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda yetişen bu çiçek dünyada sadece bu bölgede yetişmesi nedeniyle koruma altında tutuluyor. Dilek Yarımadası Milli Park'ı 270 civarında kuş türü, 804 adet de bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Dünyada sadece Aydın'ın Söke ve Kuşadası ilçelerinde yaşayan endemik bir bitki türü olan “Tüylü Çan Çiçeği” (Campanula tomentosa) ilkbaharda güneş ışınlarının kuvvetlenmesiyle çiçek açarak doğada renk harmonisi sunmaya başladı.

Nisan ayı sonu ve Mayıs ayı ortalarına kadar, mavimsi-mor çiçekleri ve yeşil yaprakları ile duvar süsü gibi yüzeyleri ve mekanları renklendiriyor.

Çan Çiçeğinin Kullanımı ve Faydaları



Çan çiçeği birçok gibi genellikle ilaç yapımında kullanılmaktadır. Merhemi ve kremi ağrılara karşı ağrı kesici olarak kullanıldığında oldukça etkilidir. Ancak kullanmadan önce bir uzmana danışarak ne amaçla kullanacağınızı belirterek nasıl kullanacağınızı öğrenmenizde fayda vardır. Çan çiçeğ spazmları önlemede kullanılmaktadır ayrıca astım ve nefes darlığına etkili bir çözümdür.



