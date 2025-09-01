Tüyleri diken diken eden olayda annenin ifadeleri pes dedirtti: Bebeği kazan dairesine bıraktım, hiçbir şey hatırlamıyorum

Haberin Devamı

Beşiktaş'ta vücudunda yanık ve kesik izleri bulunan bebek cesedini çöp konteynerinin yanına bırakan anne E.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen E.A., 'Canavarca hisle, altsoya ve kendisini savunamayacak durumda olan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Cezaevine gönderilen anne E.A.'nın ifadesi ortaya çıktı. Şüphelinin ifadesinde, "Resmi olarak bir evlilik yapıp, boşandım. Kendisinden 3 çocuğum vardır. Diğer çocuğumuz G.N. babasının yanındadır. Onlar da bir başka adreste yine Ortaköy’de yaşarlar. Eşim ile boşanma aşamasındayken imam nikahlı eşim H.Y.’den de C.Y. adında bir çocuğumuz oldu. Şu an 1 yaşındadır ve babasıyla yaşamaktadır. İmam nikahlı eşim H.Y. ile 2 sene, ilk eşimden ayrılacağım sıralar nikah kıyıp birlikte olmaya başladık. Kendisiyle evliliğim sorunlu geçiyordu. Alkol aldıkça bana sürekli şiddet uyguluyordu. Hamileyken dahi kendisinden çok kez dayak yedim. Bu yıl Ocak ayında kendisinden gördüğüm şiddet sebebiyle ayrıldım ve babaevime döndüm. H.Y. ile son olarak ayrılmamızdan bir hafta kadar önce birlikte olduk. Bir ay kadar sonra test yaptırdığımda hamile olduğumu anlayınca, arayıp hamile olduğumu söyledim. İlk başta, 'Tamam' dedi ama sonradan ablamı arayıp, 'Biz ayrıldık, kardeşin ile beraber değiliz' demiş. Benim niyetim de ilk çocukta olduğu gibi doğurduktan sonra çocuğu ona vermekti. Kendisine hamile olduğumu söyledikten sonra, 'Barışacak olsa tekrar bir araya geliriz' diye düşünüyordum. Ama benimle iletişime geçmedi" dediği öğrenildi.

Haberin Devamı

BEBEĞİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Olay gününü anlatan E.A.'nın, "Bu bekleyiş içerisinde çocuğu aldırmak için geç kalmıştım. Hamile olduğumu ailemden sadece ablam biliyordu. O da kürtaj olmamı istiyordu, ama süresi geçmişti. Annem, babam ya da bir başkası hamileliğimi fark etmedi. Eylül ayında doğum olacaktı. 30 Ağustos 2025 günü saat 14.00 sıralarında evdeyken kasık bölgem yoğun bir şekilde sancılanmaya başladı. Kızım evde uyuyordu. Başka kimse de yoktu. Zaten zemin katında oturduğumuz dairenin bitişiğindeki kazan dairesine kıyafet almaya diye girdiğimde sancılarım iyice arttı. Kazan dairesinde artan sancımın hemen sonrasında doğum gerçekleşti ve çocuk eşofmanımın içerisine düştü. Hemen orada kazan dairesinin içinde makas ile çocuğun göbek bağını kestim ve bebeği kazan dairesinin içine öylece açıkta bıraktım. Bebeğe ne yaptığıma dair hiçbir şey hatırlamıyorum. Ben beyin ameliyatı olduğumdan çok ağır unutkanlık yaşıyorum. Bebeğin göbek bağını kestikten sonra bebeğe makasla zarar verip vermediğimi hatırlamıyorum. Bebek doğduktan sonra çok kısa bir süre ağladığını hatırlıyorum. Sonra kendi dairemize geçtim. Kızıma kahvaltısını hazırladım. Akşam saat 21.30 sıralarında kazan dairesinde bebeğin yanına geldiğimde bıraktığım gibi, cansız halde yatıyordu. Göbek bağını kesmiştim. Karın bölgesinde de makasla kesilmiş yeri gördüm. Büyük ihtimalle onu ben yaptım ama hiçbir şey hatırlamıyorum. Onu ölü halde poşete koyarak dışarı, sokağa çöp kutusunun yanına koydum" dediği öğrenildi.

Haberin Devamı

‘ÜSTÜNÜ ÖRTMEDEN ONU KAZAN DAİRESİNDE BIRAKTIM’

Tek başına doğum yaptığını söyleyen E.A.'nın, "Ben doğum yaparken yanımda kimse yoktu. Doğum yaptıktan sonra bebek ağladı. Ben kordonunu kestim. Sonrasında hiçbir şey yapmadan, emzirmeden, üstünü örtmeden onu kazan dairesinde bıraktım. Ben bebeğin üzerindeki yaralanmaları yapıp yapmadığımı hatırlamıyorum. Doğum yaptıktan sonraki hiçbir süreci hatırlamıyorum. Ben bebeği orada bıraktıktan sonra kazan dairesinin bitişiğindeki evime geçtim. Eve bebek ağlama sesi hiç gelmedi. Kazan dairesine o gün içerisinde benden başka kimse girmedi. Zaten ben kazan dairesinden çıkarken de bebek ağlamıyordu. Kazan dairesindeki kan izlerini ben saat 17.30 gibi yıkadım. Ben kazan dairesini yıkarken bebeği poşete koydum. Muhtemelen doğum yaptıktan sonra, hatırlamamakla birlikte, bebeğe zarar verdim. Bebekten sonrasında hiçbir şekilde ses gelmedi. Daha sonrasında kova ile birlikte bebeği çöp konteynerinin yanına götürdüm. Bu kovada bebek, doğum yaptığım iç çamaşırlarım mevcuttur. Ben bebeği yakıp yakmadığımı hatırlamıyorum. Ancak sonrasında bebeği çöp konteynerinin oraya bırakıp marketten döndükten sonra çöp toplayan görevlilerin benim bıraktığım çöp kovasını söndürmeye çalıştıklarını gördüm. Ben göbek kordonunu kestikten sonrasını hatırlamıyorum. Bu olayları ben tek başıma gerçekleştirdim" dediği öğrenildi. (DHA)