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Toygun ATİLLA
Haber Giriş: 18.07.2020 - 21:14,Son Güncelleme:

Tüyler ürperten olayda sır perdesi aralandı! Her şeyi itiraf etti...

Toygun Atilla
Toygun Atilla
tatilla@hurriyet.com.tr
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Toygun Atilla
Toygun Atilla
tatilla@hurriyet.com.tr
Tüyler ürperten olayda sır perdesi aralandı! Her şeyi itiraf etti...
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İstanbul'dan ev almak için oğlu Mert Karadağ ile birlikte Kars'a gelen ve kayıplara karışan Figen Karadağ'ın cesetleri bulundu. Çifte cinayeti Figen Karadağ'ın bir süredir birlikte yaşadığı sevgilisinin işlediği tespit edildi. Gözaltına alınan kişi cinayeti işlediğini ve cesetlerin bulunduğu yeri itiraf etti.

İstanbul Çekmeköy'de oturan Figen Karadağ ve oğlu Mert Karadağ, 2 hafta önce ev almak için Kars'a gitmişti.

Şehitler Mahallesi'nde satın almayı düşündüğü ev için 2 gün pazarlık eden anne ve oğlundan geçen hafta Cuma gününden beri haber alınamıyordu. 

Figen Karadağ'ın Ankara'da yaşayan kızı Şeyda Meral Tekingündüz 10 Temmuz'dan beri annesine ve erkek kardeşine ulaşmadığını belirterek kayıp başvurusunda bulunmuştu. 

Kars Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kısa bir soruşturmadan sonra Figen Karadağ'ın Kars'ta yaşayan bir sevgilisinin olduğunu belirlediler. 

Önceki gece Kars Asayiş Şube müdürlüğü Cinayet masası dedektifleri tarafından gözaltına alınan Figen Karadağ'ın sevgilisi olduğu kaydedilen kişi cinayeti işlediğini ve cesetlerin bulunduğu yeri itiraf etti.

Bunun üzerine şüphelinin ifadesinde belirttiği Kars Cumhuriyet köyündeki araziye giden dedektifler, anne ve oğlunun cesetlerine ulaştı. 

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Toygun Atilla
Toygun Atilla
tatilla@hurriyet.com.tr
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