TÜYAP kitap fuarı ne zaman 2020? 39'uncu TÜYAP kitap fuarı bu yıl yapılacak mı?

TÜYAP İstanbul kitap fuarı, izin verilmesi halinde Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapılacak. 1-31 Aralık tarih aralığında yapılması beklenen TÜYAP kitap fuarı 2020 için tarih detayları, aralık ayında duyurulacak.

Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı her yıl 40 bin metrekareyi aşkın sergileme alanında 9 gün boyunca yaklaşık 850 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla, panel, söyleşi, atölye çalışması ve çocuk etkinliklerinden oluşan 300 kültür etkinliğine ve 3000'den fazla imza gününe ev sahipliği yaparak yarım milyondan fazla ziyaretçiye ulaşıyor. Fuarın ilk dört günü boyunca açık olan Uluslararası Salon kapsamında 100'den fazla uluslararası katılımcı firma ve 40'a yakın uluslararası konuk ağırlıyor.