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TÜYAP Kitap Fuarı kalabalığı: Sanki bütün İstanbul buraya geliyor gibi 

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#TÜYAP#Fuar#Kalabalık
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2022 19:23

Pandeminin ardından 2 yıl sonra yeniden açılan TÜYAP Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nın bitmesine 1 gün kala, metrobüs durağında ve yollarda yoğunluk yaşandı. Fuara gelen Filiz Öz, "Metrobüs çok kalabalıktı. Sanki bütün İstanbul buraya geliyor gibiydi" dedi.

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TÜYAP Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, pandemi nedeniyle verilen 2 senelik aranın ardından 3 Aralık'ta kapılarını açmıştı. Yarın saat 19.00'da sona erecek fuara bugün de ilgi yoğundu. Fuara olan ilgi ulaşımda da yoğunluğa neden oldu. Metrobüs kullananlar üst geçit merdivenlerinde kalabalık oluşturdu. Fuara girmek için de ziyaretçiler kapıda kuyruk bekledi. Fuarın dışındaki yoğunluk içeride de değişmedi. İmza günü için gelip beklemekten yorulanların yerde oturarak beklediği görüldü.  

TÜYAP Kitap Fuarı kalabalığı: Sanki bütün İstanbul buraya geliyor gibi

"3 DAKİKALIK YOLU YARIM SAATTE GELDİK" 

Fuardan çıkan Yeliz Çiçek, "Ben zaten kızım için gelmiştim, onu kırmamak için. Geldik ama mahvolduk. Geldiğime, geleceğime pişman oldum. En son 'ben yazar falan beklemiyorum, gidiyorum' dedim" dedi. 

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Yarım saattir kapıda sıra bekleyen Serap Demir de "Yarım saattir bekliyoruz. İETT otobüsü ile geldik. Trafik acayip derecede, alışveriş merkezinden buraya yarım saatte geldik. 3 dakikalık yolu yarım saatte geldik. Çok kalabalık aşırı derecede trafik var. Daha çok kızım için test kitapları almaya geldik" ifadelerini kullandı.

TÜYAP Kitap Fuarı kalabalığı: Sanki bütün İstanbul buraya geliyor gibi

"SANKİ BÜTÜN İSTANBUL BURAYA GELİYOR GİBİYDİ" 

Filiz Öz de, "Sıraya yeni girdik ama sabah da gelmiştik erkenden. Sabah da çok kalabalıktı şimdi daha kalabalık. Metrobüsle geldik. Metrobüs de çok kalabalıktı. Sanki bütün İstanbul buraya geliyor gibiydi" dedi.  

Fuara gelen oyuncu Fatih Payat ise "Ben öğrencilik yıllarımdan beri kitap fuarına gelirim böyle rezillik görmedim. Normalde kitap fuarında tanınmış yazarlarımızın önünde kuyruk oluşması lazım. Fakat ne yazık ki bir takım TikTok kişilerinin standı dolu. Ben de dahil çocuklarımı getirdim. Bu da son getirişim. Binlerce kişi var sabah 10'dan beri buradayız. Şaka gibi. Kitap fuarı kitap fuarı olmaktan çıkmış. Yollar berbat, trafik kilit. Arabayı park etmesi ayrı mesele, toplu taşımayla gelmesi ayrı mesele. Şuraya geldiğime geleceğime pişman oldum. Daha önceki yıllardan çok farklı" diye konuştu.

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#TÜYAP#Fuar#Kalabalık

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