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TÜYAP Adana Çukurova Kitap Fuarı ne zamana kadar açık? Çukurova 14. Kitap Fuarı ziyaret saatleri

#TÜYAP#Çukurova#Çukurova Kitap Fuarı
TÜYAP Adana Çukurova Kitap Fuarı ne zamana kadar açık Çukurova 14. Kitap Fuarı ziyaret saatleri

TÜYAP, iki yıllık aradan sonraki ilk Kitap Fuarı'nı Adana'da düzenleyecek. Tüyap Adana Fuarcılık tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle organize edilecek Çukurova 14. Kitap Fuarı, Tüyap Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açacak. Peki, Çukurova Kitap Fuarı ne zamana kadar açık? Çukurova 14. Kitap Fuarı Katılımcı Listesi…

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2022 Pandemi nedeniyle iki yıldır ertelenen TÜYAP Kitap Fuarı 2022 yılında nihayet okurlara kapılarını açacak. Tüyap, iki yıllık aradan sonraki ilk Kitap Fuarı'nı Adana'da düzenleyecek.

FUAR KAÇTA AÇILIP KAÇTA KAPANACAK?

Fuar 19 Şubat 2022 Cumartesi günü saat 10.00’da ziyaretçilere açılıyor, 27 Şubat 2022 Pazar günü saat 19.00’da kapanıyor.

FUAR NEREDE?

TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde. Kurttepe Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı No:242 Çukurova / ADANA

FUARDA HANGİ YAZARLAR OLACAK?

Etkinlik Takvimi sekmesinden fuardaki tüm yazarları görebilir, web sitemizin yanı sıra sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip edebilirsiniz: www.facebook.com/cukurovakitap , www.twitter.com/kitapfuari , www.instagram.com/kitapfuari
Etkinlik programımız fuar yaklaştığında paylaşılmaktadır.

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