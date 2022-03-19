TÜYAP 2022 Bursa kitap fuarı ne zaman? İşte Bursa kitap fuarı ziyaret saatleri

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İki yıl aradan sonra kitapseverlerin bu seneki ilk buluşması Çukurova Kitap Fuarı ile gerçekleştirilmişti. TÜYAP, kitap fuarlarına Bursa ile devam ediyor. Bu sene on dokuzuncusu düzenlenen Bursa Kitap Fuarı hem şehrin hem de bölgenin kültürel gelişimine katkı sağlıyor.

TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğinde hazırlanan Bursa 19. Kitap Fuarı, 11 Mart- 20 Mart 2022 tarihleri arasında TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenleniyor.

KAPANIŞ GÜNÜ ZİYARET SAATLERİ



Girişin ücretsiz olduğu Bursa Kitap Fuarı her gün 10.00-19.30, kapanış günü olan 20 Mart tarihinde ise 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.