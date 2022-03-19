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TÜYAP 2022 Bursa kitap fuarı ne zaman? İşte Bursa kitap fuarı ziyaret saatleri

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TÜYAP 2022 Bursa kitap fuarı ne zaman İşte Bursa kitap fuarı ziyaret saatleri

TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bursa Uludağ Üniversitesi desteği ile düzenlenen Bursa 19. Kitap Fuarı, ziyaretçilerini ağırlıyor. On gün boyunca düzenlenecek panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 65 kültür etkinliği ve imza gününde yazarlar okurlarıyla buluşacak. Peki, 2022 Bursa kitap fuarı ne zamana kadar devam edecek? İşte Bursa kitap fuarı ziyaret saatleri

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İki yıl aradan sonra kitapseverlerin bu seneki ilk buluşması Çukurova Kitap Fuarı ile gerçekleştirilmişti. TÜYAP, kitap fuarlarına Bursa ile devam ediyor. Bu sene on dokuzuncusu düzenlenen Bursa Kitap Fuarı hem şehrin hem de bölgenin kültürel gelişimine katkı sağlıyor.

TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğinde hazırlanan Bursa 19. Kitap Fuarı, 11 Mart- 20 Mart 2022 tarihleri arasında TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenleniyor.

KAPANIŞ GÜNÜ ZİYARET SAATLERİ

Girişin ücretsiz olduğu Bursa Kitap Fuarı her gün 10.00-19.30, kapanış günü olan 20 Mart tarihinde ise 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

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