×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

TÜVTÜRK'ten Ankara'da polis memurunun hayatını kaybettiği olaya ilişkin açıklama

Güncelleme Tarihi:

#Ankara Polis Memuru#İvedik Muayene İstasyonu#Melih Okan Keskin
TÜVTÜRKten Ankarada polis memurunun hayatını kaybettiği olaya ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2026 11:01

TÜVTÜRK, Ankara'da araç muayene istasyonundaki kavga sonrası polis memuru Melih Okan Keskin'in hayatını kaybettiği olayla ilgili tespit edilen diğer çalışanların da iş akitlerinin feshedildiğini bildirdi.

Haberin Devamı

TÜVTÜRK'ten yapılan açıklamada, 2 Şubat'ta Ankara İvedik Araç Muayene İstasyonunda yaşanan ve polis memuru Keskin'in vefatıyla sonuçlanan olay nedeniyle derin bir üzüntü yaşandığı belirtildi.

Gözden KaçmasınAraç muayene istasyonundaki dehşetin görüntüleri çıktı: Polis memurunun eşi: 30 kişi eşimi darbetmiş, hayallerimiz yarım kaldıAraç muayene istasyonundaki dehşetin görüntüleri çıktı: Polis memurunun eşi: 30 kişi eşimi darbetmiş, hayallerimiz yarım kaldıHaberi görüntüle

 

İŞ AKDİNİN FESHEDİLDİĞİ ANIMSATILDI

Meselenin her yönüyle açıklığa kavuşturulması için yoğun ve titiz bir çalışma yürütüldüğü vurgulanan açıklamada, olayın ardından hiçbir koşulda şiddet içeren davranışlara müsamaha göstermeme ilkesinin bir gereği olarak merhum polis memuruna saldırıyı gerçekleştiren çalışanın iş akdinin feshedildiği anımsatıldı.

Gözden KaçmasınStantta görünce etkilenip ağladı; 77 bin metrekarelik arsasını TSK için bağışladı | Mahallede dışlandımStantta görünce etkilenip ağladı; 77 bin metrekarelik arsasını TSK için bağışladı | 'Mahallede dışlandım'Haberi görüntüle

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayın ardından başlayan adli süreçte ortaya çıkan yeni bulgular doğrultusunda aldığımız yeni kararlar dışında, bu elim olaya ismi karıştığı tespit edilen diğer çalışanların da iş akdi feshedilmiştir. İç soruşturma ayrıca devam etmektedir. Gelinen noktada, sürecin sorumluluk ilkeleri çerçevesinde devam etmesi, şeffaflık ve hukukun üstünlüğü ilkesiyle yürütülmesine destek olmayı temel ilke edindiğimizin bilinmesini isteriz.

Haberin Devamı

Soruşturma makamlarına her türlü bilgi ve belge iletilmiştir. Yargıya intikal eden olayla ilgili olarak bizden istenecek her türlü desteği sağlayacağımızı belirterek, resmi makamların vereceği kararları beklediğimizi beyan ederiz. Bu vesileyle bir kez daha merhum polis memurumuzu rahmetle anıyor, acılı ailesine baş sağlığı diliyoruz."

Gözden KaçmasınYeni haftada hava nasıl olacak Meteorolojiden kar ve sağanak alarmı... Bir uyarı da İstanbulaYeni haftada hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kar ve sağanak alarmı... Bir uyarı da İstanbul'aHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara Polis Memuru#İvedik Muayene İstasyonu#Melih Okan Keskin

BAKMADAN GEÇME!