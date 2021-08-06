TÜVTÜRK kredi kartı geçiyor mu?

TÜVTÜRK kredi kartıyla ödeme yapılıp yapılmadığı ile gündemde yer alıyor. Muayene tarihi dolan araçların randevu alarak gittiği TÜVTÜRK muayene istasyonları, önceki dönemlerde kredi kartı kullanılamıyordu. Yeni dönemde ise TÜVTÜRK kredi kartı kullanımı şu şekilde olacak;

Araç muayene hizmetinin kredi kartı veya banka kartı ile ödenmesi konusunda gerçekleştirilen alt yapı çalışmaları tamamlandı.



15 Ocak 2021 tarihinden itibaren motorlu araç sahipleri, TÜVTÜRK'ün Türkiye'nin 81 ilindeki sabit ve gezici araç muayene istasyonlarında araç muayene ve egzoz gazı emisyon ölçüm ücretini banka kartı veya kredi kartı ile ödeyebilecek. Temassız ödeme imkânı ile de araç sahipleri daha güvenli ve hızlı bir şekilde işlemlerini sürdürebilecek. Ayrıca nakit ödemeler de kabul edilmeye devam edecek.

*Kredi kartıyla veya banka kartıyla yapılan işlemlerde, hizmet sağlayıcı firmanın yasal mevzuata göre belirlediği hizmet bedeli ödeme tutarına eklenmektedir.

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