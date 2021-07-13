TÜVTÜRK bayramda ve resmi tatilde açık mı?

TÜVTÜRK, hafta içi her gün 08:30 – 17:30 saatleri arasında hizmet vermektedir. Bununla birlikte Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos gibi resmi bayramlarda ise hizmet vermemektedir.

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