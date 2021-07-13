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Haber Giriş: 13.07.2021 - 10:40 | Son Güncelleme:

TÜVTÜRK bayramda ve resmi tatilde açık mı?

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TÜVTÜRK bayramda ve resmi tatilde açık mı?

TÜVTÜRK bayramda açık mı ve çalışıyor mu sorusu cevap buldu. Araç muayenelerini yaptırmak için randevu almak isteyen sürücüler, önümüzdeki haftanın bayram tatili olması dolayısıyla detayları araştırmaya başladı. Peki, resmi tatilde ve bayramda TÜVTÜRK açık mı? İşte, o detaylar

TÜVTÜRK, hafta içi her gün 08:30 – 17:30 saatleri arasında hizmet vermektedir. Bununla birlikte Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos gibi resmi bayramlarda ise hizmet vermemektedir.

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