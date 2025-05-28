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Tuvaletten sÄ±zan su üretim alanÄ±na karÄ±ÅŸÄ±yordu... Mide bulandÄ±ran imalathaneye mühür!

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Ä°malathane#Antalya#Alanya
OluÅŸturulma Tarihi: MayÄ±s 28, 2025 15:33

Antalya'nÄ±n Alanya ilÃ§esinde eÅŸi gÃ¶rÃ¼lmemiÅŸ bir gÄ±da skandalÄ± ortaya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. Tuvaletle Ã¼retim alanÄ±nÄ±n iÃ§ iÃ§e olduÄŸu, hijyenik olmayan ÅŸartlarda ÅŸalgam Ã¼retimi yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, iÅŸ yeri aÃ§ma ve Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rma ruhsatÄ± bulunmadÄ±ÄŸÄ± tespit edilen iÅŸletme zabÄ±ta ekiplerince mÃ¼hÃ¼rlendi.

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Saray Mahallesi'nde bir iÅŸ yerinde gÄ±daya uygun olmayan ekipmanlar kullanÄ±larak hijyen kurallarÄ±na aykÄ±rÄ± koÅŸullarda Ã¼retim yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirlendi. Alanya Belediyesi ZabÄ±ta MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne baÄŸlÄ± Ã§evre hijyen ekipleri yaptÄ±klarÄ± incelemede, Ã¼retimin depo olarak kullanÄ±lan saÄŸlÄ±ksÄ±z alanda yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, tuvaletle Ã¼retim alanÄ±nÄ±n iÃ§ iÃ§e olduÄŸunu, tuvaletten sÄ±zan suyun imalat alanÄ±na karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve tÃ¼m gÄ±da Ã¼rÃ¼nlerinin doÄŸrudan yerle temas ettiÄŸini gÃ¶zlemledi. Ä°ÅŸ yerinin genel temizlik kurallarÄ±na tamamen aykÄ±rÄ± hareket ettiÄŸi de tespit edildi.

Tuvaletten sÄ±zan su Ã¼retim alanÄ±na karÄ±ÅŸÄ±yordu... Mide bulandÄ±ran imalathaneye mÃ¼hÃ¼r

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RUHSATSIZ ÃœRETÄ°ME GEÃ‡Ä°T YOK

Denetimlerde, iÅŸ yerinin gÄ±da Ã¼retimiyle ilgili hiÃ§bir yasal izninin olmadÄ±ÄŸÄ±, iÅŸ yeri aÃ§ma ve Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rma ruhsatÄ± da bulunmadÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Bu durum Ã¼zerine ilgili mevzuatlar doÄŸrultusunda iÅŸlem yapÄ±lÄ±p, tutanaklar dÃ¼zenlenerek iÅŸ yeri zabÄ±ta ekiplerince mÃ¼hÃ¼rlendi.

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Tuvaletten sÄ±zan su Ã¼retim alanÄ±na karÄ±ÅŸÄ±yordu... Mide bulandÄ±ran imalathaneye mÃ¼hÃ¼r

'TAVÄ°Z YOK'

Belediye BaÅŸkanÄ± Osman TarÄ±k Ã–zÃ§elik, halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tehdit eden hiÃ§bir uygulamaya gÃ¶z yumulmayacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Hijyen kurallarÄ±na aykÄ±rÄ±, saÄŸlÄ±ksÄ±z ve ruhsatsÄ±z ÅŸekilde Ã¼retim yapan hiÃ§bir iÅŸletmeye mÃ¼samaha gÃ¶stermeyeceÄŸiz. HalkÄ±mÄ±zÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ± bizim iÃ§in her ÅŸeyden Ã¶nce gelir. Bu doÄŸrultuda denetimlerimiz kararlÄ±lÄ±kla devam edecek" dedi.

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Tuvaletten sÄ±zan su Ã¼retim alanÄ±na karÄ±ÅŸÄ±yordu... Mide bulandÄ±ran imalathaneye mÃ¼hÃ¼r
Tuvaletten sÄ±zan su Ã¼retim alanÄ±na karÄ±ÅŸÄ±yordu... Mide bulandÄ±ran imalathaneye mÃ¼hÃ¼r

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#Ä°malathane#Antalya#Alanya

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