×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Tuvaletlere kamera yerleştiren okul müdürü görevden alındı

Güncelleme Tarihi:

#Okul#Tuvalet#Kamera
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2026 13:46

Isparta'da bir ortaokulda öğrenci tuvaletlerine kamera yerleştirildiğinin ortaya çıkmasının ardından, mülki amirler ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında okul müdürü görevden alındı.

Haberin Devamı

Isparta'nın Işıkkent Mahallesi'nde bulunan Şehit Göksel Koç Ortaokulu'nda kız ve erkek öğrenci tuvaletlerinde kamera bulunduğunun ortaya çıkması üzerine, mülki amirler ile Isparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Tuvaletlere kamera yerleştiren okul müdürü görevden alındı

Olayın kamuoyuna yansımasının ardından veliler ve vatandaşlar duruma tepki gösterirken, söz konusu kameralar kısa sürede okuldan söküldü.

Tuvaletlere kamera yerleştiren okul müdürü görevden alındı

OKUL MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI, GEÇİCİ GÖREVLENDİRME YAPILDI

Başlatılan soruşturma kapsamında görevlendirilen mülki amirler ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ilk incelemelerde sorumluluk tespitine yönelik çalışmalar yürütüldü. Soruşturmanın ilk aşamasında okul müdürü Ömer K.'nin görevden alındığı, öğretmen olarak başka bir okula görevlendirildiği öğrenildi. Okul müdürlüğü görevine ise geçici görevlendirme yapılacağı bildirildi.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınDiyarbakırda 13 gündür kayıp olarak aranıyordu Nimet Kılıçın cansız bedeni bulunduDiyarbakır'da 13 gündür kayıp olarak aranıyordu! Nimet Kılıç'ın cansız bedeni bulunduHaberi görüntüle

Tuvaletlere kamera yerleştiren okul müdürü görevden alındı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Okul#Tuvalet#Kamera

BAKMADAN GEÇME!