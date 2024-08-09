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Tuvaletini yaparken ölümden döndü: Sesini duyanlar 112'ye bildirince kurtarıldı

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#Antalya#Kepez#Antalya Haberleri
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2024 16:51

Antalya'da seyir terasında bulunan parkta alkol aldıktan sonra uçurum kenarında tuvalet ihtiyacını gidermek isteyen Ali Ş., dengesini kaybedince 30 metre yuvarlandı. İtfaiye ekibi tarafından kurtarılan Ali Ş.'nin hayati tehlikesi bulunmuyor.

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Olay, saat 14.00 sıralarında Kepez ilçesi Kütükçü Mahallesi Barış Manço Bulvarı’nde meydana geldi. Cadde üzerindeki seyir alanında bulunan parka gelen Ali Ş., gölgelik alanda bir süre alkol aldı.

Tuvaletini yaparken ölümden döndü: Sesini duyanlar 112ye bildirince kurtarıldı

Ardından tuvalet ihtiyacını gidermek için parkın kenarındaki uçurumun olduğu yere giden Ali Ş., dengesini kaybedince yaklaşık 30 metre uçuruma yuvarlandı. Uzun süre sesini duyurmaya çalışan Ali Ş.'nin yokluğunu fark edip sesini duyan aynı noktada alkol alan diğer kişiler, kendisini aramaya başladı.

Tuvaletini yaparken ölümden döndü: Sesini duyanlar 112ye bildirince kurtarıldı

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Alkol aldığı noktada motosikleti, cep telefonu ve kıyafetleri bulunan Ali Ş.'nin sesinin uçurumdan geldiğini fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede gelen itfaiye kurtarma ekibi, Ali Ş.'nin yerini tespit ettikten sonra sağlık ekipleriyle beraber bulunduğu noktaya gitti.

Tuvaletini yaparken ölümden döndü: Sesini duyanlar 112ye bildirince kurtarıldı

İtfaiye ekibi tarafından ambulansa taşınan Ali Ş., ilk kontrollerinin ardından Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Ali Ş.'nin park alanındaki elektrikli motosikleti ve eşyaları polis ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Tuvaletini yaparken ölümden döndü: Sesini duyanlar 112ye bildirince kurtarıldı

 

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#Antalya#Kepez#Antalya Haberleri

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