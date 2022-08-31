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Tuvaletin deliğinden çocukları izlerken yakalandı, 70 yaşındaki sapık serbest bırakıldı!

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#Bolu#Atatürk Orman Parkı#Burhan Türk
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2022 12:03

Bolu’da park içerisindeki tuvalette bölmeler arasındaki kırıklardan çocukları izlediği sırada cep telefonuyla kaydedilen Ş.M. (70), güvenlik görevlisi Burhan Türk'ün 10 günlük takibi sonunda yakalandı. Polise teslim edilen Ş.M. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Günlerce takip edip Ş.M.'yi yakalayan Burhan Türk, "Bugün mesaimin bitmesine 10 dakika kala tuvaletlerin orada kendisini fark ettim. Polis gelmeden kaçmasını engelledim. 10 gündür huzurum yoktu. İnşallah cezasını bulur ve gereken yapılır" dedi.

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Edinilen bilgiye göre, Aşağısoku Mahallesi'nde bulunan Atatürk Orman Parkı’ndaki tuvalete giden bir çocuk, tuvaletteki bölmeler arasındaki kırıklardan bir kişinin kendisini izlediğini fark etti. Cep telefonuyla kendisini izleyen şahsı kaydeden çocuk, parkın güvenlik görevlisi Burhan Türk’ün yanına giderek kaydettiği görüntüleri izletti. İzledikleri karşısında şok olan Türk, şahsı yakalamak için tuvalete gittiğinde Ş.M.’nin (70) olay yerinden kaçtığını gördü. Türk, Ş.M.’nin yakalanması için durumu polis ekiplerine bildirdi.

“10 GÜN BOYUNCA TAKİP ETTİ”

Olaydan sonra 10 gün boyunca park içerisinde gözlem yapan Türk, sabah saatlerinde Ş.M.’nin tuvaletin çevresinde gezdiğini gördü. Türk, Ş.M.’yi tuvalete girdiği sırada yakalamayı başardı. İkili arasında yaşanan arbedenin ardından güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen Ş.M. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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Park içerisindeki tuvalet ise, kırıkların tadilatı için kısa süreli kullanıma kapatıldı.

Tuvaletin deliğinden çocukları izlerken yakalandı, 70 yaşındaki sapık serbest bırakıldı

“10 GÜNDÜR HUZURUM YOKTU”

10 gün boyunca şahsı takip eden ve yakalayarak polise teslim eden güvenlik görevlisi Burhan Türk, “10 gün önce iki çocuktan şikayet aldık. Ben o gün koştum ama yetişemedim. Şahıs arabayla kaçmıştı. Kimseye bir zarar gelmesin diye 10 gündür polis ve güvenlik görevlisi arkadaşlarla turluyorduk. Bugün mesaimin bitmesine 10 dakika kala tuvaletlerin orada kendisini fark ettim. Polis gelmeden kaçmasını engelledim. Polis gelince de teslim ettim. Hiçbir şeye aman vermek yok. Böyle şeylere hiç yok. Burada tacize falan fırsat yok. En önem verdiğimiz şey de bu. İnsanlar huzurlu bir şekilde gezsinler. Çocukların üzerine biraz fazla düşüyoruz. Başlarına bir şey gelmesin diye sürekli takip ediyoruz. Üzerime düşeni yaptım. Şimdi huzurluyum. 10 gündür huzurum yoktu. İnşallah cezasını bulur ve gereken yapılır” dedi.

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#Bolu#Atatürk Orman Parkı#Burhan Türk

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