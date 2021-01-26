MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTuvalete saklandılar, market kapanınca... Dehşet anları!
GeriGündem Tuvalete saklandılar, market kapanınca... Dehşet anları!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)-
Haber Giriş: 26.01.2021 - 13:29 | Son Güncelleme:

Tuvalete saklandılar, market kapanınca... Dehşet anları!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tuvalete saklandılar, market kapanınca... Dehşet anları!
Abone Olgoogle-news

Konya'da tuvalete saklanan 2 şüpheli, marketin kapanmasının ardından ürün sayımı yapan çalışanları biber gazıyla etkisiz hale getirip, kasadaki 25 bin lirayı çalarak kaçtı. Polis, hırsızlık şüphelilerinin kimliklerini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı. 

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Selçuklu ilçesi Hayanbaşı Mahallesi Alemdar Caddesi'ndeki market zincirinin şubesinde meydana geldi. Yüzlerini cerrahi maskeyle kapatıp, alışveriş bahanesiyle markete gelen kimliği belirsiz 2 kişi, iddiaya göre, tuvalete girerek saklandı.  Market çalışanları da akşam iş yerini kapattıktan sonra içeride ürün sayımı yapmaya başladı.

25 BİN LİRAYI ÇALIP KAÇTILAR

Sayımdan sonra iş yerinden ayrılacakları sırada 2 şüpheli, tuvaletten çıkıp, çalışanları biber gazı sıkarak, etkisiz hale getirdi. Şüpheliler, daha sonra kasadaki yaklaşık 25 bin lirayı çalıp, kaçtı.

Olayın ardından çalışanlar, polise haber verdi. İhbarla harekete geçen ve iş yerinin güvenlik kamerasının çalışmadığını saptayan polis, 2 kişinin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle