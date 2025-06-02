×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Tuvalet kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Zonguldak#Restoran Kavgası#Gözaltı
Tuvalet kavgası kanlı bitti: 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2025 10:29

Zonguldak’ta bir restoranın tuvaletindeki Y.K. (30) ile tuvaletin kapısını çalan E.K.G. (21) ve arkadaşı E.S. (21) arasında kavga çıktı. Kavgada 2 kişi bıçakla yaralanırken, bir kişi gözaltına alındı.

Haberin Devamı

 

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde restoranın tuvaletindeki Y.K. (30) ile içeride birilerinin olup olmadığını kontrol etmek için kapıyı çalan E.K.G. (21) ve arkadaşı E.S. (21) arasında kavga çıktı. Kavgada E.K.G. ve E.S. bıçakla yaralanırken, Y.K. gözaltına alındı.

Tuvalet kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

2 KİŞİ YARALANDI

Olay, gece saatlerinde Müftü Mahallesi Meydanbaşı Caddesi’nde meydana geldi. Y.K. restoranın tuvaletindeyken E.S. ve E.K.G., içeride birinin olup olmadığını kontrol etmek için kapıyı çaldı.

Tuvalet kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

Haberin Devamı

Bu nedenle taraflar arasında tartışma çıktı. İş yerinin dışına taşan tartışma, kavgaya dönüştü. Y.K. üzerindeki bıçakla E.S. ve E.K.G.’yi bacaklarından bıçakladı. Bu sırada olay yerine yakın olan gece bekçileri, kavgaya müdahale ederek sonlandırıldı.

Tuvalet kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. E.K.G. olay anını, “Ben hiçbir şey yapmadım. Adamı tanımıyorum. Tuvalete gidiyordum. Çık dedim ‘Sen kimsin lan’ dedi. Bana saldırdı. ‘Haklısın’ dedim. Küfretmeye başladı” diye anlattı. Y.K., polis ekipleri tarafından suç aleti bıçakla birlikte gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Zonguldak#Restoran Kavgası#Gözaltı

BAKMADAN GEÇME!