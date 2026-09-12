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Tutuşturdukları sopalarla parkta dehşet saçtılar: 3 çocuk gözaltına alındı

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#Mardin#Çocuk Şube Müdürlüğü#Oyun Parkı
Tutuşturdukları sopalarla parkta dehşet saçtılar: 3 çocuk gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2026 12:27

Mardin’in Artuklu ilçesinde oyun parkında yanıcı maddeyle tutuşturdukları sopalarla çocukları korkutan 14-15 yaşlarındaki 3 çocuk, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Olay, 9 Eylül'de akşam saatlerinde Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi’ndeki bir parkta meydana geldi. Bir grup çocuk, yanıcı maddeyle tutuşturdukları sopalarla parkta oyun oynayan çocukların üzerine doğru koşarak onları korkutmaya çalıştı. Sopalar söndüğünde yeniden tutuşturan çocuklar, aynı hareketi birkaç kez tekrarladı. Parktaki bazı çocuklar ise çığlık atarak kaçtı. Olay, cep telefonuyla görüntülendi.

Tutuşturdukları sopalarla parkta dehşet saçtılar: 3 çocuk gözaltına alındı

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmada, kimlikleri tespit edilen 14-15 yaşlarındaki 3 çocuk, tespit edilerek gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

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#Mardin#Çocuk Şube Müdürlüğü#Oyun Parkı

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