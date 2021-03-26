Tutunamadı

Yolcu aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Bir süre kayan taksi daha sonra durdu. Duran taksiye yokuş aşağı kayan başka bir otomobil çarptı. Tüm bu anlar, bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara