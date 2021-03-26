MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTutunamadı
GeriGündem Tutunamadı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Alper KORKMAZ / DHA
Haber Giriş: 26.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Tutunamadı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tutunamadı

İSTANBUL Eyüpsultan, Güzeltepe Mahallesi’nde, önceki gün sabah saatlerinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda yokuştan kayan taksiyi, sürücüsü kapısından tutarak durdurmaya çalıştı, bu sırada paniğe kapılan ön koltuktaki yolcu da inmeye çalışırken yola düştü.

Yolcu aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Bir süre kayan taksi daha sonra durdu. Duran taksiye yokuş aşağı kayan başka bir otomobil çarptı. Tüm bu anlar, bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi