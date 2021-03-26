Alper KORKMAZ / DHA
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Tutunamadı
İSTANBUL Eyüpsultan, Güzeltepe Mahallesi’nde, önceki gün sabah saatlerinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda yokuştan kayan taksiyi, sürücüsü kapısından tutarak durdurmaya çalıştı, bu sırada paniğe kapılan ön koltuktaki yolcu da inmeye çalışırken yola düştü.
Yolcu aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Bir süre kayan taksi daha sonra durdu. Duran taksiye yokuş aşağı kayan başka bir otomobil çarptı. Tüm bu anlar, bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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