Tutukluluğun devamı istendi... Dün siyah bugün beyaz takım giydiler

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Anadolu 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, Engin Polat’ın da arasında bulunduğu 3 sanık cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Tutuklu sanık Ahmet Gün, tutuksuz sanıklar Dilan Polat ve kardeşleri Sıla Doğu ile Can Doğu’nun da aralarında bulunduğu bazı tutuksuz sanıklar duruşma salonda hazır bulundu.

KAMERAYA KALP YAPTI

Önceki gün siyah takım ve beyaz gömlek giyen Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu dün beyaz renkli kıyafet tercih etti. Beyaz tulum, parlak simli ayakkabı giyen Dilan Polat beyaz çanta taktı ve saçlarını açık bıraktı. Sıla Doğu ise beyaz pantolon, beyaz bluz ve beyaz spor ayakkabıyla duruşmaya katıldı. Davanın 2’inci gününde tüm sanıkların savunmaları tamamlandı. Sanıklar suçlamaları kabul etmedi. Duruşmaya ara verildiği esnalarda Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu, cezaevindeki yakınlarına duruşma salonundaki SEGBİS kamerası aracılığı ile el sallayarak kalp işareti yaptı.

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Cumhuriyet Savcısı duruşmada, sanıkların tüm mal varlıkları hakkında konulan tedbirin kaldırılması taleplerinin reddini istedi. Cumhuriyet Savcısı, sadece emekli maaşlarındaki kısıtın kaldırılmasını, imza atma şartının kaldırılmasını, yurtdışına çıkış yasağının ise devamına karar verilmesini talep etti.

KARAR DURUŞMASI BUGÜN

Engin Polat, babası Sezgin Polat ve kardeşi Alper Kürşat Polat ile muhasebecileri Ahmet Gün’ün lehine tahliyeyi gerektirecek ölçüde değişikliğin bulunmaması ve kaçma şüphelerinin bulunması nedeniyle tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi. Mahkeme hâkimi, taleplerle ilgili karar vermek için duruşmayı bugüne erteledi.