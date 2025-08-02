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Tutuklu yakınları Saraçhane’de buluştu

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#CHP#Belediye Başkanı#Ekrem İmamoğlu
Tutuklu yakınları Saraçhane’de buluştu
Fatma AKSU
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2025 07:00

CHP’li tutuklu belediye başkanı ve bürokratların yakınlarının kurduğu “Aile Dayanışma Ağı”, ilk buluşmasını dün Saraçhane Parkı’nda gerçekleştirdi.

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 Buluşmaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in kızı Avukat Serap Özer, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve tutuklu yakınları katıldı.

SOFRAMIZDA BİR TABAK EKSİK

Dilek İmamoğlu, konuşması sırasında bir tutuklu çocuğunun mektubunu okurken gözyaşlarını tutamadı. İmamoğlu, “Hepimiz, haksız ve hukuksuz biçimde özgürlüğünden mahrum bırakılan birinin yakınıyız. Bir annenin, bir babanın, bir eşin, bir kardeşin, bir evladın yerini dolduramazsınız. Bizler her gün, ailemizden bir kişi eksik yaşıyoruz. Evimizde bir sandalye boş, soframızda bir tabak eksik... Ve kalbimizde dinmeyen bir özlemle yaşamaya çalışıyoruz” dedi.

Tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in kızı Avukat Serap Özer de, tutuklamaların bir cezalandırma biçimine dönüştürüldüğü söyledi.

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Tutuklu yakınları Saraçhane’de buluştu

Dilek Kaya İmamoğlu konuşurken gözyaşlarını tutamadı.

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#CHP#Belediye Başkanı#Ekrem İmamoğlu

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