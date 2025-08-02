Tutuklu yakınları Saraçhane’de buluştu

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Buluşmaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in kızı Avukat Serap Özer, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve tutuklu yakınları katıldı.

SOFRAMIZDA BİR TABAK EKSİK

Dilek İmamoğlu, konuşması sırasında bir tutuklu çocuğunun mektubunu okurken gözyaşlarını tutamadı. İmamoğlu, “Hepimiz, haksız ve hukuksuz biçimde özgürlüğünden mahrum bırakılan birinin yakınıyız. Bir annenin, bir babanın, bir eşin, bir kardeşin, bir evladın yerini dolduramazsınız. Bizler her gün, ailemizden bir kişi eksik yaşıyoruz. Evimizde bir sandalye boş, soframızda bir tabak eksik... Ve kalbimizde dinmeyen bir özlemle yaşamaya çalışıyoruz” dedi.

Tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in kızı Avukat Serap Özer de, tutuklamaların bir cezalandırma biçimine dönüştürüldüğü söyledi.

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Dilek Kaya İmamoğlu konuşurken gözyaşlarını tutamadı.