Tutuklu polislerin dinlenmesi talepleri reddedildi

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Tutuklu örgüt lideri Ayhan Bora Kaplan, gizli tanıkların ifadelerini hatırlatarak, “Ü5’in ifadesini okudum, ilk ifadesinden sonra 19 tane başka şey ilave etmiş. M7’ye ulaşamadıkları için Ü5’e ezberlettirip okuttular. Dün Erkan Doğan buraya geldi, bir insan başına gelenleri neden kağıttan okur? Polisler yazmış o da okudu. Bana da ‘Bakanlarla, bürokratlarla ilgili ifade ver’ dediler, vermedim” dedi.

‘BUNDAN SONRASI YARGIDA’

Mahkeme başkanı, gizli tanık M7’nin ifadelerinin dosyadan çıkarılması ile gizli tanık Ü5’in yeniden dinlenilmesi yönündeki talepleri reddetti. Haklarında soruşturma yürütülen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli polisler ile soruşturma aşamasında operasyon yapan kolluk görevlilerinin tanık olarak dinlenilmesi talepleri de reddedildi. Bugün devam edilmek üzere duruşmaya ara verildi. Gizli tanığın firar etmesi olayında ihmali olduğu iddia edilen isimlerden komiser G.K. ise gözaltına alındı. Sivil şüphelilerden N.Ö.K serbest bırakıldı. Tutuklanan sivillerden ve gizli tanığı çakarlı araba ile İstanbul’a götürdüğü iddia edilen Ramazan Kubat, savunmasında “Serdar isimli şahsı tanımam suçlu olduğunu da bilmem. Mustafa Cotuk isimli kişinin ısrarı ile yola çıktım” dedi. Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya “İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı müfettiş raporu pazar günü Başsavcılığa teslim edildi. Bundan sonrası yargıda” dedi.