×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Tutuklu fenomen Murat Övüç, Tekirdağ'daki cezaevine nakledildi

Güncelleme Tarihi:

#Murat Övüç#Karatepe Ceza İnfaz Kurumu#Metris Cezaevi
Tutuklu fenomen Murat Övüç, Tekirdağdaki cezaevine nakledildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2025 23:08

SANAL medyada yaptığı paylaşım nedeniyle, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan tutuklanan sanal medya ünlüsü Murat Övüç, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi.

Haberin Devamı

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, başörtüsü takarak video paylaşan sanal medya ünlüsü Murat Övüç hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Övüç, emniyetteki işlemlerinin ardından geçen cumartesi günü adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'halkı kin ve tahrik' suçlamasıyla tutuklanan Övüç, Metris Cezaevi'ne gönderildi.

Övüç, bugün saat 20.00 sıralarında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi. Jandarma aracı ile getirilen Övüç, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Murat Övüç#Karatepe Ceza İnfaz Kurumu#Metris Cezaevi

BAKMADAN GEÇME!