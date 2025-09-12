Tutuklu emniyet müdürü kızağa alındı

Haberin Devamı

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile, Emniyet Genel Müdürlüğü’ndeki (EGM) 4 daire başkanının il emniyet müdürü olarak atanmaları dikkat çekti. Özel Harekât Başkanı Süleyman Karadeniz Muğla Emniyet Müdürü, Koruma Daire Başkanı Tamer Taş Kastamonu Emniyet Müdürü, Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Ergün Dağıstanlı Çanakkale Emniyet Müdürü, KOM Başkanı Şükrü Yaman Balıkesir Emniyet Müdürü ve Trafik Başkanı Muhittin Ayhan ise Edirne Emniyet Müdürü oldu.

‘RÜŞVET’LE SUÇLANMIŞTI

Görevden alındıktan kısa süre sonra ‘rüşvet’ soruşturması kapsamında tutuklanan Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan, kızak göreve getirildi. Arslan, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alınarak, merkeze çekildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne ise Bursa Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu getirildi. Diyarbakır Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı’na alınırken, Diyarbakır’a ise Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman getirildi. Polis Başmüfettişi Cemil Çamlıbel ise 1. Hukuk Müşaviri oldu. Sinan Ateş’in öldürüldüğü dönemde Ankara’da Asayiş’ten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı olan Polis Başmüfettişi Arzum Nazman ise Adıyaman Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Tunceli’de 17 Mayıs’ta iki PKK’lıyı anma töreni sonrası tepki olarak istifa eden ve merkeze alınan Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu döneminde Emniyet Müdürü olan Hakan Duman da merkeze alındı.

22 İL MÜDÜRÜ MERKEZDE

Kararnameyle 8’i büyükşehir olmak üzere 22 ilin emniyet müdürü merkeze çekildi. Şırnak Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, Bartın Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, Bitlis Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Uşak Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, Sivas Emniyet Müdürü Burhan Akçay, Malatya Emniyet Müdürü Arif Çankal, Adıyaman Emniyet Müdürü Alper Uzman, Kırşehir Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal, Karabük Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, Muğla Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Sakarya Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Bilecik Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, Çanakkale Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Kırıkkale Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Giresun Emniyet Müdürü Tacettin Çelebi, Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan, Trabzon Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Mersin Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Tunceli Emniyet Müdürü Hakan Duman, Bolu Emniyet Müdürü Cemal Dalman ve Mardin Emniyet Müdürü Cebrail Buğday Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanarak merkeze alındı.