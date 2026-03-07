×
Tutuklu başkanlar için 81 ilde buluşma

Fatma AKSU
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2026 07:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik ‘yolsuzluk’ soruşturmasında tutuklanan belediye başkanları ve bürokratlarının yakınlarının kurduğu Aile Dayanışma Ağı (ADA) 27’nci buluşmasını gerçekleştirdi.

CHP’li 81 il başkanı da bulundukları ilde eşzamanlı olarak okudukları ortak metin ile İstanbul’da Saraçhane Parkı’nda gerçekleştirilen 27’nci buluşmaya destek verdi.

İstanbul Saraçhane Parkı’ndaki dün gerçekleşen buluşmaya ailelerin yanı sıra, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, CHP Parti Meclisi üyesi İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Ekrem İmamoğlu’nun kız kardeşi Neslihan Yakupçebioğlu ve partililer katıldı.

EVLERDE ACI VAR

‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ öncesi Aile Dayanışma Ağı çatısı altında gerçekleşen 27’nci buluşmada, İstanbul CHP İl Başkanı Özgür Çelik’le eşzamanlı olarak, 81 CHP il başkanı tarafından okunan ortak metinde, “Bir yıldır evlerde acı, gözlerde hasret var. 19 Mart tutsaklarının anneleri, babaları, eşleri, çocukları, aileleri adaletsizliğe son vermek için seslerini yükseltiyor. Bu hukuksuzluk son bulsun. Bu bir adalet ve hürriyet meselesidir. Bu, memleket meselesidir” denildi.

 

 

