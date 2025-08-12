Tutuklatan iz

Haberin Devamı

YALOVA’dan Bozcaada’ya gitmek için 4 Ağustos’ta denize açılan iş insanı Halit Yukay’ın (43) ‘Graywolf’ isimli teknesi ertesi gün Balıkesir’in Erdek ilçesi açıklarında parçalanmış ve yarı batık halde bulunmuştu. Tekneye çarptığı öne sürülen ‘Arel 7’ isimli kuru yük gemisinin kaptanı C.T. (61) tutuklanmıştı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma dosyasına göre ‘Arel 7’ adlı gemi Çanakkale’den geçerek İzmit’e kuru yük götürüyordu. Gemi Çanakkale boğazından çıkarken ilgili mevzuat gereği fotoğrafı çekildi. Ardından da İzmit’e gelip yükünü boşalttığı limanda da yine ilgili mevzuata göre bir fotoğrafı daha çekildi. Olayın ardından bölgedeki gemi trafiğini inceleyen savcılık, ‘Arel 7’nin rotası ve diğer detaylarını mercek altına aldı. Bu inceleme Çanakkale ve İzmit’te çekilen bu iki fotoğrafa ulaşıldı. Fotoğraflar mukayese edilince aralarında belirgin bir fark ortaya çıktı. İzmit’te çekilen fotoğrafta geminin ön tarafında Çanakkale’de çekilen fotoğrafta olmayan izler vardı. Gemi kaptanı ve mürettebat bu izleri açıklayamadı. Ayrıca gemi kaptanı ve mürettebatın İzmit’te gemiden iner inmez geminin ön tarafını kontrol ettiklerine dair kamera kayıtlarına da ulaşıldı.

Arel 7 ’ gemisinin önünde Çanakkale’deyken çekilen fotoğraflarda olmayan izlerin İzmit’e gelince ortaya çıkması şüphe yarattı. Geminin 61 yaşındaki kaptanı C.T. ifadesinde, saat 17.00 sıralarında bir anda bir sarsıntı hissettiğini söylemişti.

‘OTOMATİK KAPTAN’ ŞÜPHESİ

Geminin ‘taksirle ölüme sebep olmak’ suçundan tutuklanan kaptanı C.T. ifadesinde “Marmara Adası’nı geçmiştik. Saat 17.00 sıralarında yemeğe inmişti. Şirketle görüşmüştüm. Sonra bir anda bir sarsıntı hissettim anlam veremedim; baktım, önüme sağımda ve solumda iki parça vardı. Ortasından geçtim ama biraz ilerledikten sonra gemiyle döndüm. İçim rahat etmediği için. O sırada can simidi gördüm. Sağımda ve solumda gördüğüm tahta parçalarının ne olduğunu anlamadım. Benimle ilgili bir durum olmadığını anlayınca yoluma devam ettim” diyerek kendini savunmuştu. Ancak savcılık kaptanın dümen başına olmayabileceğini, geminin o an ‘otomatik kaptan’ sistemiyle ilerliyor olabileceğini de değerlendiriyor.

Yalova Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz’ün nezaretinde devam eden soruşturmada bilirkişi raporu da alınacak. Bilirkişilerden geminin doğru rotada olup olmadığını, 92 metre boyunda 11 metre genişliğindeki geminin ön tarafındaki çiziklerin nasıl meydana geldiği, o an otomatik kaptanın devrede olup olmadığı ve olayın tam saatinin tespiti istenecek.