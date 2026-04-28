Tutuklandığını öğrenince adliye penceresinden aşağı atladı

Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2026 14:21

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde uyuşturucu ticareti suçlamasıyla gözaltına alınan S.K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandığını öğrendikten sonra adliye binasında pencereden atlayarak ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, S.K.'nın adresinde yapılan aramada yaklaşık 100 gram uyuşturucu madde ile 45 adet extacy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İddiaya göre, gece saatlerinde avukatına intihar edebileceğini söylediği öne sürülen S.K., sabah saatlerinde sulh ceza hakimliğindeki işlemlerinin ardından tutuklandığını öğrenince panik halde koşarak adliye binasının pencereden kendini aşağı bıraktı.

Saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda ağır yaralanan S.K., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Şüphelinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BAKMADAN GEÇME!