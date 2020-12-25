Tutuklandığında cezaevindeki aramayı anlattı

TBMM Genel Kurulu’nda önceki günkü görüşmelerde kürsüye çıkan Özkan, o dönemi şöyle anlattı: “23 Eylül 2008’te ‘Ergenekon örgütüne üye olduğum’ iddiasıyla gözaltına alındım. Sorgulamam beş gün sürdü. Beşiktaş Adliyesi’nden, tutuklandığım açıklandıktan sonra cezaevine götürüldüm. Hayatımda hiç karakola gitmişliğim yok. Metris Cezaevi’ne geldim, bir odaya sokulmak isteniyorum zorla. ‘Arama yapacağız’ dediler. Zaten gözaltından geldim. Çıplak aramayla orada tanıştım. Askerlerin zoruyla bu aramaya maruz kaldım. Bu acı bir şeydir. Gelin, yönetmeliklerden çıkaralım.”