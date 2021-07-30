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Gündem
DHA
Haber Giriş: 30.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Tutuklandı! Patronunun çayına tükürükle korona bulaştırmaya çalışmıştı

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Tutuklandı! Patronunun çayına tükürükle korona bulaştırmaya çalışmıştı

ADANA’da geçen yıl eylül ayında, oto galericilik yapan İbrahim Ünverdi’nin otomobil satışından elde ettiği 215 bin TL’yi ofise götürmesi için verdiği çalışanı Ramazan Çimen, parayla birlikte ortadan kayboldu. Olaydan birkaç gün sonra Ünverdi’nin ulaştığı Çimen, parayı borcu olduğu tefeciye verdiğini öne sürüp, telefonunu kapattı. Ünverdi, başka bir personelinden Çimen’in bir koronavirüs hastasından 500 lira karşılığında tükürük aldığını ve içeceğine koymaya çalıştığını öğrendi. 

Bu süreçte Çimen, Ünverdi’ye ve ailesine cep telefonuyla tehdit mesajları attı. Şikâyet üzerine 10 Şubat 2021’de gözaltına alınan Çimen’e ev hapsi cezası verildi. Olayın basına yansıması üzerine tehditlerine devam eden Ramazan Çimen, eski patronuna cep telefonundan, ‘Seni virüsle öldüremedim kafana sıkacağım’ diye mesaj attı. Bunun üzerine Ünverdi’nin avukatı, Çimen hakkında ‘biyolojik silah kullanmak sureti ile nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs, hakaret, yağmaya teşebbüs’ten tekrar şikâyetçi oldu. İddia üzerine 14 Temmuz’da gözaltına alınan Çimen, hakkındaki suçlamaları reddedip, “Bu kişi iftira atarak yargıyı etkilemeye çalışmaktadır” dedi. Çimen ‘yağma’ suçundan tutuklandı.

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