Tutuklandı! Patronunun çayına tükürükle korona bulaştırmaya çalışmıştı

Bu süreçte Çimen, Ünverdi’ye ve ailesine cep telefonuyla tehdit mesajları attı. Şikâyet üzerine 10 Şubat 2021’de gözaltına alınan Çimen’e ev hapsi cezası verildi. Olayın basına yansıması üzerine tehditlerine devam eden Ramazan Çimen, eski patronuna cep telefonundan, ‘Seni virüsle öldüremedim kafana sıkacağım’ diye mesaj attı. Bunun üzerine Ünverdi’nin avukatı, Çimen hakkında ‘biyolojik silah kullanmak sureti ile nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs, hakaret, yağmaya teşebbüs’ten tekrar şikâyetçi oldu. İddia üzerine 14 Temmuz’da gözaltına alınan Çimen, hakkındaki suçlamaları reddedip, “Bu kişi iftira atarak yargıyı etkilemeye çalışmaktadır” dedi. Çimen ‘yağma’ suçundan tutuklandı.

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