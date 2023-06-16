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İstanbul Eyüpsultan’da birlikte yaşadığı ve alkol bağımlısı olduğunu iddia ettiği Ahmet Çelik’ten şiddet gören Dilek Acu uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Dilek Acu, Ahmet Çelik’in 6 Haziran’da uzaklaştırma kararının iptal edilmesi nedeniyle, kendisini korumak için evin girişine demir kapı yaptırmış ve barikat kurmuştu. Ölüm korkusuyla yaşadığını belirterek “Artık bıktım yaşamak istiyorum” diyen Dilek Acu’nun feryadını Hürriyet iki kez haber yapmıştı.

Ahmet Çelik, uzaklaştırma kararının kaldırılmasının ardından elinde bıçakla tekrar eve gelerek genç kadını tehdit etmişti. Dilek Acu’nun şikâyeti üzerine, Çelik önceki gün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Çelik, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.