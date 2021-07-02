Tutuklandı

İstanbul Sultangazi, Cebeci Mahallesi’ndeki eski maden ocağı mevkisinde, 26 Haziran’da 2’si kız, 2’si erkek 4 arkadaşıyla pikniğe giden Elif Çakal (15), bir süre sonra uçurumdan düşmüştü. Olay yerine gelen ekipler, Çakal’ın cansız bedenine ulaşmıştı. Soruşturma kapsamında Çakal’la birlikte olan 2 kız arkadaşının ifadesine başvurulurken, olayın ardından kaçtıkları tespit edilen 2 erkek arkadaşı ise yakalanıp gözaltına alınmıştı. Emniyet’teki işlemleri tamamlanan 18 yaşından küçük 2 şüpheli, serbest bırakılmıştı.

Elif Çakal’ın hayatını kaybetmesinden hemen önce çekildiği belirlenen yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Çakal’ın yanındaki iki kız arkadaşı tarafından düştüğü uçurum kenarında dövüldüğü görülüyor. Kavga dakikalarca sürüyor. Yere yatırılan Çakal, uzun süre gözyaşı döküyor.

4 KİŞİ İÇİN YAKALAMA KARARI

Çakal’ı iki kız arkadaşı döverken, yanındaki erkeklerin ise görüntü çektiği anlaşılıyor. Kavgadan kısa süre sonra genç kızın cansız bedeni uçurumda bulundu. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında Çakal’ın arkadaşı olduğu belirtilen 4 şüpheli hakkında, ‘hürriyeti tahdit’ ve ‘eziyet’ suçlarından yakalama kararı çıkarıldı. Yakalama kararı sonrası Senem T. (17) ve T.Y. (15) adlı kızlar, dün tekrar gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Senem T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, T.Y. ise ‘ev hapsi’ şartıyla adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. G.K. (22) ve U.B.’nin (21) yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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