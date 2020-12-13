Tutuklandı

Şarkıcı Haluk Levent sosyal medyadan şüphelinin ceza alması için destek çağrısında bulundu. Ali Öztürk ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ali Öztürk yakalandığı ilk anlarda taciz suçlamasını reddederek polise, “Dışarıda para karşılığı öpüşmek için anlaştık. İçeride onu öptüm ve parasını verdim. Taciz etmedim” dedi. Küçük kızın ifadesinden sonra yalan söylediği ortaya çıkınca Emniyet’te susma hakkını kullanan Öztürk, adliyede “Bir anlık şeytana uydum. Nasıl yaptım bilmiyorum. Pişmanım” diyerek serbest bırakılmayı talep etti.