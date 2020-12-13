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Burcu PURTUL UÇAR - Çetin AYDIN / İSTANBUL
Haber Giriş: 13.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Tutuklandı

Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Tutuklandı
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İstanbul Esenler’de Ali Öztürk (47), 29 Kasım’da bir markette 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu görüntüler sosyal medyada yayıldıktan sonra polis tarafından Niğde’ye kaçmak isterken yakalandı.

Şarkıcı Haluk Levent sosyal medyadan şüphelinin ceza alması için destek çağrısında bulundu. Ali Öztürkçocuğun cinsel istismarı’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ali Öztürk yakalandığı ilk anlarda taciz suçlamasını reddederek polise, “Dışarıda para karşılığı öpüşmek için anlaştık. İçeride onu öptüm ve parasını verdim. Taciz etmedim” dedi. Küçük kızın ifadesinden sonra yalan söylediği ortaya çıkınca Emniyet’te susma hakkını kullanan Öztürk, adliyede “Bir anlık şeytana uydum. Nasıl yaptım bilmiyorum. Pişmanım” diyerek serbest bırakılmayı talep etti. 

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Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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