Polisler tarafından suçüstü yakalanıp serbest bırakılan ancak dün şikâyetçi olmak için geldiği İstanbul Adliyesi’nde yeniden gözaltına alınan Toyoğlu, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Suçlamayı reddeden Toyoğlu ifadesinde, başkalarının kadını taciz ettiğini, kendisinin kadını korumak için yanında yürüdüğünü iddia etti. Savcılık ise hakkında “cinsel saldırı” ve “cinsel taciz” suçlarından 13 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İddianame kabul edilirse Sezer Toyoğlu İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkacak.