Bir tilkinin ayıya tecavüzünü, tilkinin ‘bir cezalandırma yöntemi olarak ayının bekaretini bozması’ gibi skandal ifadelerin yer aldığı ‘Gül ve Düşün’ kitabının yazarı Musa Dinç sosyal medyada büyük tepki çekmiş ve #musadinctutuklansın başlığıyla ‘trend topic’ olmuştu. Tepkilerin ardından Dinç ve yayınevi Arı Sanat Evi özür dilemiş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise kitapla ilgili ‘muzır ve müstehcenlik’ kararı almıştı. Şikayetler üzerine harekete geçen Aydın Didim Cumhuriyet Başsavcılığı kitabın yazarı Dinç hakkında soruşturma başlattı. Ekipler dün, Dinç’i Aydın’daki evinde gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Musa Dinç, “Çocuk, hayvan, ölmüş insan bedeniyle ilgili üretilen müstehcen yayınları yayınlamak”tan tutuklandı. Hürriyet, önceki gün manşetinde skandal kitabın yazarına böyle tepki göstermişti.

CANLI YAYINDA PİŞKİNCE KENDİNİ SAVUNDU

Yazar Musa Dinç dün sabah, Kanal D’de sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programına telefonla katıldı. Ödülleri ve akademik kariyerinden bahseden Dinç, kitapta ironi yaptığını iddia ederek “Gülmece masalı ve ironi kattım. Bu masalı büyüklerimden dinledim” dedi. Sunucu Ural’ın “Buna gülünür mü” itirazına rağmen kendini savunan Dinç, özür diledi.