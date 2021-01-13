Tutuklanan şüpheli karakolda tuvalet camından firar etmeye çalışınca... Böyle bulundu
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 5 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi olarak polis ekiplerince gözaltına alınan ve tutuklanan şüpheli, polis merkezinin tuvalet camını kırarak firar etmeye çalıştı. 3 metre yükseklikten yere düşen ve ayağı kırılan şüpheli hastanelik oldu.
Edinilen bilgilere göre olay Çorlu ilçesi Kazımiye Mahallesinde bulunan polis merkezinde meydana geldi. Hırsızlık olaylarının şüphelisi olarak gözaltına alınan ve mevcutlu olarak sevk edildiği Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığında çıkarıldığı mahkemece tutuklanan S.Ö. (24) adlı şüpheli, mahkemenin ardından ceza evine teslim edilmek üzere gerekli işlemler için polis merkezine intikal ettirildi.
Polis merkezinde bulunan tuvaletin küçük camından cama zarar vermek sureti ile yaklaşık 3 metre yükseklikten atlayarak kaçmaya çalışan ancak zemine düşerek ayağını kuran S.Ö. polislerce yakalandı.
TEDAVİ SONRASI CEZAEVİNE TESLİM EDİLECEK
Polis merkezine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından şüpheli Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan şüphelinin tedavi sonrası cezaevine teslim edileceği kaydedildi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle