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Tutuklanan Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’ten ilk görüntü

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#Alihan Kuriş#Örgüt Lideri#Cezaevi Sevki
Tutuklanan Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’ten ilk görüntü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2026 16:52

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Alihan Kuriş suç örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt lideri Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 32 şüpheli tutuklandı. Alihan Kuriş cezaevine sevki sırasında görüntülendi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Alihan Kuriş' suç örgütüne yönelik düzenlenen mali suç operasyonunda 38 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Tutuklanan Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’ten ilk görüntü

32 İSİM TUTUKLANDI

Şüphelilerden; örgüt lideri Alihan Kuriş, Fahri Candemir, Süleyman Kahraman, Recep Okumuşlar, Şeref Toprak, Mehmet Hilmi Molla, Nezih Murat Büyükgöze, Metin Güder, Hilmi Şenol, Süleyman Hilmi Dinç, Yunus Aslan, Muharrem Hilmi Akbulut, Mehmet Aksu, Muhammed Dağ, Mehmet Bozpınar, Mehmet Akbacakoğlu, Ahmet Şimşek, Abdulkerim Emrah, İsa Çardak, Cevat Bağcı, Zeki Altınel, Hüseyin Türker, Mehmet Kurban, Mehmet Tekin, Mustafa Gökduman, Hamza Deniz, Kazım Per, Ahmet Uğur Pakcan, Rıdvan Erdal, Zübeyr Özcan, Hayrullah Usul ve Muhammet Karaköse tutuklandı.

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Tutuklanan Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’ten ilk görüntü

6 KİŞİYE ADLİ KONTROL

Yusuf B., Ahmet G., Ömer Y., Ahmet E., İsmail Hakkı A. ve Selman Süleyman K. ise ev hapsi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiği belirtildi. Öte yandan şüphelilerin yakınları, adliye önündeki basın mensuplarının görüntü almasını engellemeye çalıştı.

Tutuklanan Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’ten ilk görüntü

CEZAEVİNİN ARACININ ARKASINDAN KOŞTULAR

Soruşturma kapsamında; geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verilen Alihan Kuriş'in sevki sırasında adliye çevresinde hareketli anlar yaşandı. Kuriş'in bindirildiği cezaevi aracının çıkışı esnasında bölgede toplanan bir grup destekçisi, araca doğru yöneldi.

Geniş güvenlik önlemleri altında ilerleyen cezaevi aracını takip eden kalabalığın, Kuriş'e el salladığı ve hızlanan aracın arkasından bir süre koştuğu anlar dikkat çekici görüntüler oluşturdu.

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#Alihan Kuriş#Örgüt Lideri#Cezaevi Sevki

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