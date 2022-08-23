Tutuklanan otobüs şoförü: 20 metre kala fark ettim

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Gaziantep-Nizip otoyolunun 20’nci kilometresinde 20 Ağustos Cumartesi günü, İstanbul’dan Diyarbakır’a giden Abdülkadir Memiş yönetimindeki 33 SR 157 plakalı ‘Özel Diyarbakır Turizm’ firmasına ait yolcu otobüsünün yaptığı kazada 16 kişi ölmüş, 30 kişi yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 16’sı tedavileri tamamlandıktan sonra taburcu edildi. Yaralılardan 4’ünün durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

3 savcının görevlendirildiği soruşturmada, tedavisinin ardından gözaltına alınan otobüs şoförü Abdulkadir Memiş, çıkarıldığı nöbetçi hâkimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu. Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek’ suçundan tutuklanan şoför Memiş, savcılık sorgusunda uyuduğu iddialarını reddetti.

HIZI 130 KİLOMETRE ÇIKTI

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Memiş, “Tesisten çıktıktan sonra yaklaşık 15 kilometre gittim, hızım da 100-110 kilometreydi. Bu sırada 20-30 metre kala yol kenarında ambulans, itfaiye aracı ve bazı otomobilleri gördüm. Frene basıp basmadığımı hatırlamıyorum ama fren mesafesinde değildim. Frene bassam da otobüs durmayacaktı. Bu nedenle direksiyon kırmayı tercih ettim. Sonra otobüs yan yattı” dedi. Yapılan incelemede otobüsün kaza anındaki hızının saatte 130 kilometre olduğu ortaya çıktı. İncelemede otobüse ait 307 metre fren izi tespit edildi.