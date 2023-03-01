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Tutuklanan Nurdağı Belediye Başkanı Kavak'ın yerine Yakup Bahar seçildi

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#Gaziantep#Nurdağı#Yakup Bahar
Tutuklanan Nurdağı Belediye Başkanı Kavakın yerine Yakup Bahar seçildi
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2023 16:12

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Gaziantep’in Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın yerine Yakup Bahar seçildi.

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Deprem felaketinde yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde onlarca kişinin hayatını kaybettiği site ve binaların müteahhitliğini yapan Nurdağı Belediye Meclis Üyesi ve İmar Komisyonu'nda görevli Yunus Kaya, Mersin'de yakalanıp, tutuklandı. Yunus Kaya'nın, Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın kardeşine ait inşaat şirketi ile ortak projeler yaptığı belirlendi.

BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANDI

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 25 Şubat'ta Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak da gözaltına alındı. İlk ifadesinde deprem felaketinde çok sayıda yakınını kaybettiğini, daha önce müteahhitlik yaptığını ancak belediye başkanı olduktan sonra şirketi, kardeşi Osman Kavak'a devrettiğini söyleyen Ökkeş Kavak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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YENİ BAŞKAN SEÇİLDİ

Kavak'ın tutuklanmasının ardından Belediye Meclisi toplanarak seçim yaptı. Oylamanın ardından Yakup Bahar, Nurdağı Belediye Başkan Vekilliği'ne seçildi. AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci, sosyal medya hesabından "AK Parti Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcımız, MKYK Üyemiz Sayın Mücahit Yanılmaz ile birlikte Nurdağı Belediye Başkan Vekilliği seçimlerine katıldık. Belediye Başkan Vekilliğine seçilen Sayın Yakup Bahar'a görevinde başarılar diliyorum" dedi.

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#Gaziantep#Nurdağı#Yakup Bahar

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