Tutuklanan Nilüfer eski belediye başkanı Turgay Erdem hastaneye kaldırıldı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘Rüşvet’ ve ‘Yolsuzluk’ soruşturması kapsamında tutuklanan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, cezaevinde rahatsızlandı. Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Erdem’e yarın, tedbir amacıyla anjiyo yapılacağı bildirildi.

CEZAEVİNDE HASTANEYE KALDIRILDI

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma’, ‘Rüşvet’ ve ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama’ suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 10 Ekim’de Bursa merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp tutuklanan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, cezaevinde rahatsızlandı.

ANJİYOYA ALINACAK

Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Erdem’in, durumunun iyi olduğu, kalp rahatsızlığı bulunduğu için tedbir amacıyla yoğun bakımda müşahede altında tutulduğu ve yarın anjiyo yapılacağı belirtildi.