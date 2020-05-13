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Soner AYDIN/MERSİN (DHA)
Haber Giriş: 13.05.2020 - 13:05,Son Güncelleme:

Tutuklanan kapkaç şüphelisinden 'pes' dedirten sözler: 'Çekmeyin, sizin yüzünüzden iş bulamıyorum'

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Mersin'de Suriyeli K.A. adlı kadının boynundaki altın zinciri kopararak çalan E.A. tutuklandı. E.A., kendisini görüntüleyen gazetecilere, ''Çekmeyin, sizin yüzünüzden iş bulamıyorum'' dedi.

Olay, merkez Toroslar ilçesine bağlı Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı, Kurdali Kavşağı'nda meydana geldi. Suriyeli K.A., arkadaşı ile birlikte yolda yürüdüğü sırada boynundaki altın zincir kapkaç yöntemiyle çalındı. Kadının 60 santimetre uzunluğundaki zincirinin yarısı çalınırken, zanlı motosiklete binerek kaçtı.

Olayın ardından bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, eşkalini tespit ettikleri E.A.’yı yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A., bu sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere ''Çekmeyin sizin yüzünüzden iş bulamıyorum'' dedi.

E.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kapkaç olayına yardım eden motosiklet sürücüsü H.A.’yı yakalama çalışmaları ise sürüyor.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Hırsızlık olayı kameralara yansırken 2 kadının yanına yaklaşan E.A. ve motosikletli H.A.’nın kadınları takip ettiği anlar anbean kaydedildi.

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