Tutuklanan işçinin oğlundan amcaya: ‘Daha ölmemiş’

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Narin cinayetinin bir numaralı zanlısı amca Salim Güran’ın yanında çalışan işçisi Mehmet Selim Atasoy’un 15 yaşındaki oğlu Ramazan A., önceki gece ‘cinayete iştirakten’ tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aslında Ramazan A. ilk olarak 8 Eylül’de babası ve diğer 21 kişiyle birlikte gözaltına alınmıştı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan A., savcılık tarafından “suçluyu kayırmak” ve “suç delillerini yok etmek” suçundan tutuklanması istemiyle diğer 8 kişiyle birlikte hâkimliğe sevk edildi. Ancak hâkimlikte yaşı da dikkate alınarak adli kontrol tedbiri konuldu ve serbest bırakıldı.

‘YAMACA BİR ŞEYİN DÜŞMÜŞ’

Gözaltı sürecinde, savcılıkta 12 Eylül’de ifadeye alınan Ramazan’a cep telefonlarından elde edilen ses kaydı da soruldu. O kayıtta Salim Güran, “O sondaki köşede bir şeyin düşmüş ha, sana ait bir şey, sondaki yamaçta, yamacın köşesi taş, biri yerde” diyor. Ramazan da “Tamam henüz bende değil, tamam daha ölmemiş” şeklinde cevap veriyor. Ramazan A., savcıya “Valla ben böyle bir şey hatırlamıyorum” dedi. Bu kayıt Salim Güran’a da soruldu. Güran bu soruya “Narin’in ölümüyle ilgisi yok. Trafonun elektriğini kaçak yapmak için bir alet kullanıyordum. O gün de Ramazan’ı, o aleti bıraktığım taşın dibinden alması için aramıştım” diye cevap verdi.

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‘KASTEN ÖLDÜRMEYE İŞTİRAK’

Bu görüşmeye dair haberler önceki gün medyaya yansıdı ve Ramazan A. yeniden gözaltına alınarak ifade verdi. Yine o kayıttaki konuşmalar soruldu. Çelişkili ve ikna edici olmayan cevaplar veren Ramazan A. bu kez “kasten öldürmeye iştirak” suçundan hâkimliğe sevk edildi ve gece saatlerinde tutuklandı. Böylece anne, abi ve Nevzat Bahtiyar’ın ardından bu suçlamayla tutuklanan yeni bir şüpheli daha oldu. Ramazan A. hakkında zaten baştan itibaren dosyada olduğu anlaşılan bu konuşmalar dışında hangi delillerin ortaya çıktığı ise henüz bilinmiyor. Dolayısıyla “kasten öldürmeye iştirak” suçlamasının ilgili detayları daha netleşmedi.

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BABASI DA TUTUKLANDI

2009 doğumlu Ramazan A., Salim Güran için çalışan bir işçi. Babası Mehmet Selim Atasoy daha önce tutuklanan 8 kişi arasında. O da “suçluyu kayırmak ve suç delillerini yok etmek” suçlamasıyla tutuklanmıştı. Ramazan A. kendi ifadesinde göre olay günü (21 Ağustos) sabah erken saatlerden itibaren Salim Güran ile tarladaydı. Ancak Salim Güran’ın ne zaman tarlada olduğuna dair ifadesiyle Ramazan A.’nın verdiği bilgiler çelişti. Ramazan, 12 Eylül’deki ifadesinde bu çelişkiler için “Bu çelişkiye ilişkin söyleyecek bir şeyim yoktur” dedi.

OLAY GÜNÜ 6 GÖRÜŞME

Yine kayıtlara göre Ramazan A., Salim Güran ile o gün 08.33, 15.52, 18.37, 18.51, 18.52 ve 18.54’te olmak üzere 6 ayrı görüşme yaptı. Savcılıkta bu görüşmelerin içeriği için “Hiçbir konuşmayı hatırlamıyorum” dedi. İfadelerinde çelişki olarak görülen diğer noktalara da benzer cevaplar verdi. Savcının, “Neden Salim Güran’ı korumaya çalışıyorsun?” sorusuna da “Ben Salim’i korumuyorum, saat 14.00’te kıyafet değiştirmek için gitmesi dışında yanımdan ayrılmadı” yanıtını verdi. Ancak dosyadaki PTS kayıtlarına göre Salim Güran 14.33’te köye doğru geliyordu.

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ANNENİN DİŞ MODELİ ALINDI

Dün hastaneye sevk edilen anne Yüksel Güran’ın İstanbul Adli Tıp’a gönderilmek üzere ağız ve diş modeli alındı. Modelin, abi Enes Güran’ın kolundaki diş izleriyle karşılaştırılacağı öğrenildi. Savcılığın, annenin Narin’i ona zarar vermeye çalışan abi Enes’ten kurtarmaya çalışırken kolunu ısırmış olabileceği şüphesini taşıdığı anlaşılıyor.

‘GELİP ÖCÜNÜ BENDEN ALSAYDILAR ‘

'Soruşturma sürecinde Narin’in halası Azize Kaya da gözaltına alınmış ve ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Azize Kaya, “Narin bulunmadan birkaç gün önce Ali Rıza amcam tüm aileyi toplayıp ‘Narin’e ne olduğunu hep birlikte konuşalım’ dedi. Orada herkes bildiğini, duyduğunu söyledi. Ancak hiç kimsenin Narin’e ne olduğuyla ilgili bir bilgisi yoktu. Herkes nereleri aradığını ve neler yaptığını anlattı.” dedi. Öte yandan Tavşantepe’ye ziyaretinin ardından iş insanı Ferit Kaya ile Narin’in babası Arif Güran arasındaki görüşme, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kaya ile sohbet eden baba Arif Güran, “Akraba olmuş, dayı- yeğen olmuş. Hepsi akraba bile olsa ben vazgeçmem. Bunu herkes de biliyor. Kimin parmağı bu işte, kimin parmağı varsa da devlet delillerle çıkardıktan sonra. Ciğersiz oldukları için gelip beni öldürseydiler. Gelip öcünü benden alsaydılar” dedi.

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ARACIMDA NİYE SADECE NARİN’İN DNA’SI VAR ANLAMADIM

'Aracına farklı çocukların bindiğini savunan Güran, “Sadece Narin’in DNA’sının çıktığına ilişkin herhangi bir diyeceğim yoktur” dedi. Baba Arif Güran, çocuklarının ve kendilerinin Salim Güran’ın arabasına hiç binmediğini bu yüzden Narin’in DNA’sının o arabada çıkmasını anlamlandıramadığını söylemişti. Salim Güran’ın avukatı da “Arif Güran’ın da (baba) müvekkilimiz aleyhine olan beyanlarını kabul etmiyorum” dedi.

AMCA YİNE HER ŞEYİ REDDETTİ: GÖRMEDİM DUYMADIM BİLMİYORUM

- Cesedi saklayan Nevzat Bahtiyar’ın ifadeleri ve Ramazan’la yaptığı konuşmaların ortaya çıkmasının ardından Narin cinayetinin bir numaralı şüphelisi amca Salim Güran’ın ifadesi tekrar alındı. Ancak amca sunulan delillere ve aleyhindeki ifadelere rağmen hiç çözülmedi, her şeyi inkâra devam etti...

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Salim Güran’a önceki akşam alınan son ifadesinde sorulan sorular ve verdiği cevaplar şöyle:

‘NEVZAT YALAN SÖYLÜYOR’

İtirafçı Nevzat Bahtiyar’ı tanıyıp tanımadığı ve kendisiyle ilgi beyanlarının sorulması üzerine Salim Güran, “Kendisi benim arkadaşım olur. Aramız iyidir, köylümüz olur. Tüm söyledikleri yalan. Olay günü Nevzat’a seslenmedim, 15.00-16.00 saatleri arasında kesinlikle görmedim. Sadece saat 20.00’den sonra, köyde kalabalığın içinde gördüm. Cesedi ben teslim etmedim, ‘Arif’in kızını öldürdüm’ demedim” cevabını verdi.

‘BAZ ANALİZLERİ YANLIŞ’

Savcılık olay günü kimin nerede olduğuna dair önemli detaylar veren baz sinyali ve HTS kayıtlarını Nevzat Bahtiyar’ın ifadesindeki detaylarla karşılaştırmış, Bahtiyar’ın ifadelerinin HTS analizleriyle uyumlu olduğunu tespit etmişti. Salim Güran bu konudaki soruya, “Baz analizleri yanlıştır” diye cevap verdi.

‘O KONUŞMALARI HATIRLAMIYORUM’

Olay günü tutuklu Mehmet Selim Atasoy’un oğlu Ramazan ile farklı saatlerde yaptığı telefon görüşmeleri de sorulan Salim Güran, tarla ile ilgili konular konuşmuş olabileceklerini, konuşmaların içeriğini hatırlamadığını söyledi. Ramazan ile saat 18.37, 18.42, 18.51 ve 18.54’teki görüşmenin içeriği de sorulan Güran, konuşmaların “şüpheli” olarak değerlendirdikleri beyaz araçla ilgili olduğunu iddia etti.

‘BİRSEN DE YALAN SÖYLÜYOR’

Narin’in kuzeni Birsen Güran, Narin’i olay günü en son 14.00’te görmesine rağmen Salim Güran’ın telkiniyle 17.40’ta gördüğünü söylediğini ifadesinde anlatmıştı. Salim Güran’a bu da soruldu. Güran, “Kesinlikle böyle bir şey söylemedim, yalan söylüyor” dedi.

KAYITLARI NEDEN SİLDİLER BİLMİYORUM

Salim Güran ilk ifadesinde arama kayıtlarını Arif Güran’ın ahırında mermi bulunduğu için sildiğini iddia etmişti. Şimdi ise “Hayat kadınları ile görüştüğüm ortaya çıkmasın diye sildim” dedi. Ailedeki diğer bireylerin niye yazışmaları sildiği sorusuna ise ‘Bilmiyorum’ diye cevap verdi.

ANNE YÜKSEL VE YENGE MAŞALLAH İLE BİR İLİŞKİM YOKTUR

Nevzat Bahtiyar’ın ifadesindeki Yüksel Güran ve Maşallah Güran ile ilişkisi olabileceği beyanını ise Salim Güran, “Böyle bir şey kesinlikle yoktur” sözleriyle reddetti.

SON DURUM: 11 TUTUKLU 1 GÖZALTI

Narin soruşturmasında aralarında amcası, annesi ve abisinin de olduğu 11 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklu amca Fuat Güran’ın eşi Hediye Güran da gözaltında.